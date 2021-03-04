15 машин столкнулись в Приморье из-за непогоды

Фото: управление МВД РФ по Приморскому краю

ДТП с участием 15 машин произошло в Приморском крае. Об этом информирует сайт регионального УМВД.

Авария произошла в городе Артем в районе дома 44 по улице Севской. Причиной ДТП стало несоблюдение водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды.

"Столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что попавшие в аварию автомобили получили механические повреждения. После ДТП за медицинской помощью в больницу обратилась водитель Subaru Forester – 36-летняя женщина.

По факту случившегося начато дело об административном расследовании. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее ДТП с автомобилем скорой помощи произошло на трассе в Челябинской области. В результате случившегося погиб пациент, находившийся в момент столкновения в медицинской машине.