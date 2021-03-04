15 машин столкнулись в Приморье из-за непогоды

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Фото: управление МВД РФ по Приморскому краю
ДТП с участием 15 машин произошло в Приморском крае. Об этом информирует сайт регионального УМВД.
Авария произошла в городе Артем в районе дома 44 по улице Севской. Причиной ДТП стало несоблюдение водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды.
"Столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что попавшие в аварию автомобили получили механические повреждения. После ДТП за медицинской помощью в больницу обратилась водитель Subaru Forester – 36-летняя женщина.
По факту случившегося начато дело об административном расследовании. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее ДТП с автомобилем скорой помощи произошло на трассе в Челябинской области. В результате случившегося погиб пациент, находившийся в момент столкновения в медицинской машине.
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