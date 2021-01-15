Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратове

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Авария с участием автомобиля скорой помощи, грузовика и легковой машины произошла в Саратове.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД.

"Предварительно, произошло столкновение "Газели", УАЗ и Toyota, водитель УАЗ 1951 года рождения и его пассажирка 1968 года рождения госпитализированы", – сказали в пресс-службе.

Авария произошла на пересечении улиц Шехурдина и Тулайкова. В настоящее время выясняются причины аварии.

Накануне шесть автомобилей столкнулись на Садовом кольце. Отмечалось, что пострадавших в результате аварии нет.