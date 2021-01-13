Три грузовика столкнулись на МКАД в районе Ярославского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием трех грузовиков случилась на МКАД в районе Ярославского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Известно, что ДТП случилось на 100-м километре дороги.

"Произошло столкновение трех грузовых автомобилей", – подтвердили в Дептрансе.

Там отметили, что с полуприцепа одного из большегрузов на проезжую часть упал контейнер. Сведений о пострадавших не поступало.

Причины аварии выясняются. В данным момент движение в районе ДТП ограничено до трех рядов.

Ранее автомобиль Smart опрокинулся в столичном районе Хамовники. В результате происшествия пострадал один человек. Он был доставлен в больницу.