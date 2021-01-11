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Происшествия

17:48

Появились кадры последствий аварии на Новорижском шоссе с коптера

происшествия ДТП

Видео: Москва 24

Появились кадры последствий аварии на Новорижском шоссе с коптера. Известно, что на 28-м километре дороги столкнулись самосвал и военные автобусы.

По сведениям Минобороны, в колонну автобусов врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика. В результате ДТП погибли четверо военнослужащих.

По предварительным данным, при столкновении также пострадал 41 человек. Об этом РИА Новости рассказали представители экстренных служб.

Сам водитель самосвала рассказал, что возвращался из области, на дороге был большой поток машин, а потому боковое стекло его машины залепило грязью. Мужчина начал протирать его тряпкой, отвлекся и не успел вовремя затормозить перед колонной автобусов.

В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.

На место ДТП на Новорижском шоссе для эвакуации пострадавших прилетел вертолет

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