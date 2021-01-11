В МВД уточнили число пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе

16:41
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В результате ДТП с участием самосвала и военных автобусов на Новорижском шоссе погибли 4 человека, еще 15 пострадали. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД РФ Татьяна Петрова.
"В результате ДТП 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", – сказала Петрова.
Она добавила, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Петрова подчеркнула, что в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.
Представитель подмосковного управления МВД также сообщила, что движение на участке дороги на месте происшествия временно ограничено. Она призвала выбирать оптимальные маршруты объезда.
Источник в экстренных службах уточнил, что водитель самосвала не пострадал в результате ДТП.
"Водитель, находившийся за рулем самосвала, серьезно не пострадал. Его в данный момент осматривают медики", – рассказал собеседник ТАСС.
Также сообщается, что, по предварительным данным, его уже задержали.
На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате ДТП пять автобусов получили повреждения.
В Минобороны отмечали, что в результате инцидента погибли 4 военнослужащих. Остальные пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Проверка по факту аварии была организована командованием Западного военного округа.
Число погибших в результате аварии на Новорижском шоссе выросло до четырех
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