В МВД уточнили число пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе

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В результате ДТП с участием самосвала и военных автобусов на Новорижском шоссе погибли 4 человека, еще 15 пострадали. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД РФ Татьяна Петрова.

"В результате ДТП 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", – сказала Петрова.

Она добавила, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Петрова подчеркнула, что в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Представитель подмосковного управления МВД также сообщила, что движение на участке дороги на месте происшествия временно ограничено. Она призвала выбирать оптимальные маршруты объезда.

Источник в экстренных службах уточнил, что водитель самосвала не пострадал в результате ДТП.

"Водитель, находившийся за рулем самосвала, серьезно не пострадал. Его в данный момент осматривают медики", – рассказал собеседник ТАСС.

Также сообщается, что, по предварительным данным, его уже задержали.

На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате ДТП пять автобусов получили повреждения.

В Минобороны отмечали, что в результате инцидента погибли 4 военнослужащих. Остальные пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Проверка по факту аварии была организована командованием Западного военного округа.