В ГИБДД назвали четыре случая, когда можно оставить место ДТП

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В Госавтоинспекции РФ перечислили ситуации, в которых за оставление места ДТП водителя не привлекут к ответственности. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в ведомстве назвали четыре случая, в которых разрешается оставить место аварии.

"Если в ДТП нет пострадавших, и у водителей нет разногласий о том, как произошло событие, кто виноват, то можно ДПС не вызывать, а составить схему ДТП, подписать ее обоим участникам и поехать на ближайший пост ДПС, чтобы оформить документы (пункт 2.6 ПДД)", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в случаях, если один из водителей не согласен с оценкой аварии или кому-то из участников причинен вред здоровью, оставлять место ДТП запрещается.

Вторая ситуация, при которой разрешается покинуть место аварии, подразумевает оформление ДТП по европротоколу.

"В обязательном порядке должны быть соблюдены 4 условия: в ДТП два участника – транспортных средства и не более, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО на транспортные средства, участвовавшие в ДТП, пострадало только имущество и оба согласны с перечнем и характером повреждений, полученных при этом событии", – рассказали в Госавтоинспекции.

Третий случай, разрешающий покинуть место ДТП, обусловлен необходимостью экстренно транспортировать пострадавших в аварии. В этом случае водитель может доставить пострадавших в ближайшее лечебное учреждение. При этом до отъезда нужно зафиксировать положение машины, следы и предметы в присутствии свидетелей. Стоит также организовать объезд места аварии. Кроме того, после транспортировки пострадавших водитель обязан вернуться на место ДТП.

В ГИБДД также назвали четвертую ситуацию, при которой разрешается покинуть место ДТП.

"Водитель должен освободить проезжую часть, если невозможно проехать другим транспортным средствам. <...> При этом опять же, как в предыдущей ситуации, нужно при свидетелях зафиксировать положение машины, следов и предметов, принять меры к сохранению следов ДТП, организовать объезд (пункт 2.5 ПДД)", – отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что в любых других случаях за оставление места ДТП предусмотрено наказание. Водителю грозит лишение прав от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

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