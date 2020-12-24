Российским водителям рассказали о новых штрафах и ограничениях в 2021 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В 2021 году российских водителей будут ждать новые ограничения и штрафы, сообщает газета "Известия". Так в стране хотят бороться с автомобилистами, которые ведут себя на дорогах агрессивно и провоцируют ДТП.

В частности, за опасное вождение автомобилистов могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Это касается тех, кто резко перестраивается, играет в "шашечки" между рядами и грубо ведет себя с не пропустившими их водителями.

У тех, кто повторно садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, могут забрать машину. Глава МВД Владимир Колокольцев назвал конфискацию машин вынужденной мерой, без которой не обойтись. Сейчас за нетрезвое вождение выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишают прав сроком до двух лет. За повторное нарушение грозит уголовная статья.

Как отметил заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин, по сравнению с действующей редакцией в КоАП в большей степени закладывается инструментарий, нацеленный на злостных нарушителей ПДД.

"Предлагаемые новеллы способствуют достижению нулевой смертности в результате ДТП", – заявил он.

Помимо этого, автомобилистов могут оштрафовать или лишить прав за повторное в течение года вождение незарегистрированной машины, превышение скорости от 40 до 80 километров в час, проезд на красный свет, пересечение сплошной или за вождение в машине с глухой тонировкой.

Фиксацию большинства нарушений ПДД правительство будет по-прежнему делегировать дорожным камерам. Их функционал постоянно расширяется. Теперь они видят не только классическое превышение скорости, но рассчитывают превышение средней скорости на конкретных участках, когда водители тормозят до камеры и разгоняются ровно до следующей, а также езду по обочине и непропуск пешехода. С начала декабря камеры в Москве начали фиксировать даже разговоры по телефону и непристегнутые водителями ремни безопасности.

Ранее сообщалось, что превышение скорости стало самым распространенным нарушением у московских водителей. За данное нарушение водителям было выписано 12,4 миллиона постановлений. Еще более 5,5 миллиона штрафов водители получили за несоблюдение требований знаков и разметки. Также штрафы были выписаны за движение по обочине и полосе для общественного транспорта, а также за неостановку перед стол-линией и непропуск пешеходов.

Всего за девять месяцев этого года выявили 22,5 миллиона административных нарушений, из них 21,3 миллиона оформлены при помощи камер.