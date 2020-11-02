Камеры в Москве будут фиксировать использование телефона за рулем и непристегнутый ремень

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В Москве начнут работать камеры, которые будут фиксировать использование водителем телефона за рулем, а также непристегнутый ремень безопасности во время движения. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"В Москве скоро заработают сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и big data смогут точно распознавать факт нарушения", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в столице заработают восемь таких камер. В тестовом режиме камеры начали работать в феврале этого года. За непристегнутый ремень водителю грозит штраф 1000 рублей, а за телефон – 1500.

Ранее сообщалось, что проезд по обочине на МКАД начали фиксировать автомобили с оборудованием для фиксации парковки и остановки в неположенных местах.

Предполагается, что нарушители получат видеодоказательство, где можно будет увидеть, что водитель не просто остановился на обочине в случае аварийной ситуации, а обгонял другие машины или объезжал затор на дороге.

В Дептрансе отметили, что парконы помогут бороться с нарушениями там, где пока не получается установить камеры. Кроме того, это поможет избежать ситуаций, в которых водитель знает, где находится камера, объезжает контролируемую зону, а затем продолжает двигаться с нарушениями.

