Камеры в Москве будут фиксировать использование телефона за рулем и непристегнутый ремень

13:35
Фото: ТАСС/Jonathan Brady/PA
В Москве начнут работать камеры, которые будут фиксировать использование водителем телефона за рулем, а также непристегнутый ремень безопасности во время движения. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
"В Москве скоро заработают сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и big data смогут точно распознавать факт нарушения", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в столице заработают восемь таких камер. В тестовом режиме камеры начали работать в феврале этого года. За непристегнутый ремень водителю грозит штраф 1000 рублей, а за телефон – 1500.
Ранее сообщалось, что проезд по обочине на МКАД начали фиксировать автомобили с оборудованием для фиксации парковки и остановки в неположенных местах.
Предполагается, что нарушители получат видеодоказательство, где можно будет увидеть, что водитель не просто остановился на обочине в случае аварийной ситуации, а обгонял другие машины или объезжал затор на дороге.
В Дептрансе отметили, что парконы помогут бороться с нарушениями там, где пока не получается установить камеры. Кроме того, это поможет избежать ситуаций, в которых водитель знает, где находится камера, объезжает контролируемую зону, а затем продолжает двигаться с нарушениями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: