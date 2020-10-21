Парконы начали фиксировать проезд авто по обочине на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Автомобили с оборудованием для фиксации парковки и остановки в неположенных местах – парконы – начали фиксировать проезд по обочине на МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.
В ведомстве отметили, что нарушители получат видеодоказательство, где можно будет увидеть, что водитель не просто остановился на обочине в аварийной ситуации, а обгонял другие машины или объезжал затор на дороге.
"Штраф за это нарушение – 1,5 тысячи рублей", – отметили в Дептрансе.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что проезд по обочине может грозить опасностью тем, кто там остановился, например автомобилистам, которые съехали с магистрали в случае ДТП или неисправности.
В департаменте транспорта подчеркнули: парконы помогут бороться с нарушениями там, где пока не получается установить камеры. Кроме того, это поможет избежать ситуаций, в которых водитель знает, где находится камера, объезжает контролируемую зону, а затем продолжает двигаться с нарушениями.
"Пока этому "научился" только один из автомобилей, но если функция окажется эффективной, то контролировать такую езду сможет больше парконов", – добавили в Дептрансе.
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