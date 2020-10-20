Около 60% столичных таксистов не соблюдают меры профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Порядка 60% столичных таксистов не соблюдают меры профилактики коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"В ходе ежедневных рейдов сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора установили, что шесть из 10 таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса. Агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты и дезинфекции водителей", – говорится в сообщении.
В департаменте считают, что таким образом агрегаторы хотят сэкономить на масках, перчатках и дезинфицирующих средствах, чем подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения.
Ранее сообщалось, что почти 50 посетителей и работников башен "Москва-Сити" оштрафованы на общую сумму 188 тысяч рублей за несоблюдение перчаточно-масочного режима.
Также компания Nestle может быть оштрафована за нарушение указа о переводе 30% сотрудников на удаленную работу. Нарушения мер по профилактике коронавируса обнаружили и в бизнес-центре "Солид-Кама".
Таксисты придумывают разные способы для защиты от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: