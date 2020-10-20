Около 60% столичных таксистов не соблюдают меры профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 60% столичных таксистов не соблюдают меры профилактики коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В ходе ежедневных рейдов сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора установили, что шесть из 10 таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса. Агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты и дезинфекции водителей", – говорится в сообщении.

В департаменте считают, что таким образом агрегаторы хотят сэкономить на масках, перчатках и дезинфицирующих средствах, чем подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения.

Ранее сообщалось, что почти 50 посетителей и работников башен "Москва-Сити" оштрафованы на общую сумму 188 тысяч рублей за несоблюдение перчаточно-масочного режима.

Также компания Nestle может быть оштрафована за нарушение указа о переводе 30% сотрудников на удаленную работу. Нарушения мер по профилактике коронавируса обнаружили и в бизнес-центре "Солид-Кама".