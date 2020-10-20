Около 50 посетителей и работников "Москва-Сити" оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 50 посетителей и работников башен "Москва-Сити" оштрафованы на общую сумму 188 тысяч рублей за несоблюдение перчаточно-масочного режима, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Руслан Блинов.

По его словам, в ходе рейда, проведенного полицейскими и инспекторами ОАТИ, были выявлены нарушения масочно-перчаточного режима, а также несоблюдение безопасной дистанции.

"Составлены протоколы об административных нарушениях в отношении 47 граждан, штраф за каждое нарушение – 4 тысячи рублей", – приводит слова Блинова Агентство "Москва".

Ранее специалисты Роспотребнадзора пришли с проверкой в "Студию маникюра Лены Лениной" в центре столицы. Там выявили нарушения, за которые салону грозит закрытие на срок до 90 суток по решению суда.

Также компания Nestle может быть оштрафована за нарушение указа о переводе 30% сотрудников на удаленную работу.

Нарушения мер по профилактике коронавируса обнаружили и в бизнес-центре "Солид-Кама".