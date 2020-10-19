"Студию маникюра Лены Лениной" могут закрыть за нарушения антиковидных мер

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Специалисты Роспотребнадзора проверили "Студию маникюра Лены Лениной" в центре столицы на предмет соблюдения мер профилактики COVID-19. В ходе рейда были выявлены нарушения, за которые салону грозит закрытие на срок до 90 суток, сообщила главный специалист – эксперт управления ведомства по Москве Елена Калугина.

"В заведении был нарушен дезинфекционный режим, имелись два бактерицидных облучателя, которые не рассчитаны на площадь салона в 60 квадратных метров, дезинфекция воздуха проводилась не в полном объеме. Кроме того, было выявлено нарушение в части обработки поверхностей", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что сотрудник, который занимался приготовлением дезсредства, не владеет правилами приготовления и использования таких средств. По словам Калугиной, за данные нарушения салону грозит штраф до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что компания Nestle может быть оштрафована за нарушение указа мэра Москвы о переводе 30% сотрудников на удаленную работу.

Также нарушения мер по профилактике коронавируса обнаружили в бизнес-центре "Солид-Кама". В частности, в нем зафиксировали нарушение перчаточного режима.