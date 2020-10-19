"Студию маникюра Лены Лениной" могут закрыть за нарушения антиковидных мер

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Специалисты Роспотребнадзора проверили "Студию маникюра Лены Лениной" в центре столицы на предмет соблюдения мер профилактики COVID-19. В ходе рейда были выявлены нарушения, за которые салону грозит закрытие на срок до 90 суток, сообщила главный специалист – эксперт управления ведомства по Москве Елена Калугина.
"В заведении был нарушен дезинфекционный режим, имелись два бактерицидных облучателя, которые не рассчитаны на площадь салона в 60 квадратных метров, дезинфекция воздуха проводилась не в полном объеме. Кроме того, было выявлено нарушение в части обработки поверхностей", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что сотрудник, который занимался приготовлением дезсредства, не владеет правилами приготовления и использования таких средств. По словам Калугиной, за данные нарушения салону грозит штраф до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что компания Nestle может быть оштрафована за нарушение указа мэра Москвы о переводе 30% сотрудников на удаленную работу.
Также нарушения мер по профилактике коронавируса обнаружили в бизнес-центре "Солид-Кама". В частности, в нем зафиксировали нарушение перчаточного режима.
В театре "Золотое кольцо" зафиксировали нарушения мер по профилактике COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: