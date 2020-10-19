В московском БЦ "Солид-Кама" обнаружили нарушения антиковидных мер

13:26
Фото: solidkama.ru
Нарушения мер по профилактике коронавируса обнаружили в бизнес-центре "Солид-Кама", сообщили в столичной Госинспекции по недвижимости.
"Госинспекция по недвижимости выявила нарушения по профилактике коронавирусной инфекции в ходе проведенной проверки бизнес-центра "Солид-Кама", – заявили в ведомстве.
В частности, в нем зафиксировали нарушение перчаточного режима. Информацию о несоблюдении санитарных правил передали в Роспотребнадзор.
В Госинспекции заявили, что специалисты ведомства работают над осуществлением контроля за обеспечением социальной дистанции. Что касается остальных нарушений, зафиксированных сотрудниками Госинспекции, то информация по ним направляется в соответствующие ведомства.
Ранее стало известно, что штраф грозит столичному театру "Золотое кольцо". Сообщалось, что во время концерта группы "На-На" зрители не соблюдали масочно-перчаточный режим. В связи с этим штраф может составить от 100 до 300 тысяч рублей, а также возможно применение административной приостановки предприятия на 90 дней.
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