Нарушения мер профилактики COVID-19 выявлены в кальян-баре "Мята Lounge" в ТиНАО

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В кальян-баре "Мята Lounge" в ТиНАО сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения мер профилактики коронавируса. Речь идет о заведении, расположенном по адресу: улица Бачуринская, дом 17, поселок Коммунарка в поселении Сосенское. Об этом рассказала ведущий специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора в ТиНАО Ирина Гречкина.

Она отметила, что теперь объекту грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 дней.

"В ходе проведенного обследования установлено нарушение действующего в столице указа мэра №68-УМ в части запрета на курение кальяна в общественных местах. Кроме того, сотрудник заведения работал без перчаток и в спущенной маске, а в зале отсутствовала сигнальная разметка о соблюдении социальной дистанции", – приводит Агентство "Москва" слова Гречкиной.

Кроме этого, в заведении не было дезинфицирующих средств, графика уборки, а у сотрудников кальян-бара отсутствовали личные медицинские книжки.

Ранее сообщалось, что управляющую компанию ТЦ "Авиапарк" и ее арендаторов могут оштрафовать за нарушения перчаточно-масочного режима. Компании грозит взыскание размером более 1,5 миллиона рублей.

Также стало известно, что кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский" могут закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Со стороны администрации там не осуществляется контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты, отсутствует входной контроль.

На 90 дней могут закрыть и торговый центр "Охотный ряд". Эксперты выявили факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра.

