Магазин "Ситилинк" в САО могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Нарушение мер безопасности при борьбе с коронавирусом обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в магазине сети "Ситилинк". Филиал располагается на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведомство ведет усиленный контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19. В частности, это касается юридических лиц.

"В ходе обследования установлено, что лампы УФ-облучателей установлены не в полном объеме, а именно на площади 2 тысячи квадратных метров установлена всего лишь одна лампа, которая может дезинфицировать воздух на площади 50 квадратных метров. Также данным юридическим лицом в помещении не проводится дезобработка в полном объеме", – цитирует Агентство "Москва" Ядыкина.

Он добавил, что за данные нарушения организации может грозить штраф до 500 тысяч рублей или остановка деятельности до 90 дней.

Ранее в Юго-Западном административном округе Москвы временно ограничили работу торгового центра "Белка". Это связано с нарушением санитарных норм. Так, в помещении отсутствовали бактерицидные облучатели закрытого типа, необходимые для обеззараживания воздуха.

Также специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы ранее проверили магазин сети Adidas на западе столицы на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Эксперты выявили нарушения, за которые торговой точке грозит штраф.