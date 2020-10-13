Магазин "Ситилинк" в САО могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19

14:23
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Нарушение мер безопасности при борьбе с коронавирусом обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в магазине сети "Ситилинк". Филиал располагается на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.
Он подчеркнул, что в настоящее время ведомство ведет усиленный контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19. В частности, это касается юридических лиц.
"В ходе обследования установлено, что лампы УФ-облучателей установлены не в полном объеме, а именно на площади 2 тысячи квадратных метров установлена всего лишь одна лампа, которая может дезинфицировать воздух на площади 50 квадратных метров. Также данным юридическим лицом в помещении не проводится дезобработка в полном объеме", – цитирует Агентство "Москва" Ядыкина.
Он добавил, что за данные нарушения организации может грозить штраф до 500 тысяч рублей или остановка деятельности до 90 дней.
Ранее в Юго-Западном административном округе Москвы временно ограничили работу торгового центра "Белка". Это связано с нарушением санитарных норм. Так, в помещении отсутствовали бактерицидные облучатели закрытого типа, необходимые для обеззараживания воздуха.
Также специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы ранее проверили магазин сети Adidas на западе столицы на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Эксперты выявили нарушения, за которые торговой точке грозит штраф.
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