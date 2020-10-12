Театр "Ленком" оштрафуют за нарушение антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения соблюдения мер по профилактике распространения COVID-19 в московском театре "Ленком Марка Захарова". Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В воскресенье, 11 октября, управлением проведено 17 обследований, преимущественно объектов массового сосредоточения людей: двух театров, восьми магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра, салонов-красоты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушение мер профилактики COVID-19 были обнаружены в театре "Ленком Марка Захарова", в БЦ и в одном из салонов красоты.
В пресс-службе уточнили, что в театре отсутствовала социальная разметка в туалетах и отмечались нарушения дезинфекционного режима.
По данному факту возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Из-за роста числа заболевших коронавирусом в столице сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарных норм. Специалисты 10 октября проверили 12 объектов массового сосредоточения людей, среди которых крупные торговые центры, магазины, офисы и культурно-зрелищные объекты. В ходе рейдов был выявлен ряд нарушений.
Так за нарушение мер профилактики COVID-19 могут оштрафовать дворец спорта "Мегаспорт". Специалисты выявили, что при входе там не соблюдались нормы социального дистанцирования.
Ранее нарушения мер профилактики COVID-19 были обнаружены в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. В помещениях были замечены нарушения социальной дистанции, а также отсутствовали санитайзеры.
Роспотребнадзор следит в торговых центрах за соблюдением режима
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