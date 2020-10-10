"Мегаспорт" могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Во дворце спорта "Мегаспорт" специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения мер профилактики COVID-19, сообщила главный специалист-эксперт управления ведомства по Москве Оксана Панова. В помещениях не соблюдались социальная дистанция и требования дезинфекции.
"Специалисты выявили, что в спорткомплексе "Мегаспорт", расположенном по адресу: Ходынский бульвар, д. 3, при входе не соблюдались нормы социального дистанцирования. Также не соблюдался дезинфекционный режим", – пояснила Панова.
Она также добавила, что за данные нарушения юрлицо дворца спорта может быть оштрафовано на сумму до 500 тысяч рублей или деятельность "Мегаспорта" могут приостановить на срок до 90 суток.
Ранее нарушения мер профилактики COVID-19 были обнаружены в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. В помещениях были замечены нарушения социальной дистанции, а также отсутствуют санитайзеры.
Также штраф за подобные нарушения грозит Театру Луны. В нем также отсутствовали дезинфицирующие средства и инструкции по их применению. Также сотрудники учреждения не протирали контактные поверхности.
Бизнес-центр в ЦАО могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: