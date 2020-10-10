"Мегаспорт" могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19

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Во дворце спорта "Мегаспорт" специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения мер профилактики COVID-19, сообщила главный специалист-эксперт управления ведомства по Москве Оксана Панова. В помещениях не соблюдались социальная дистанция и требования дезинфекции.

"Специалисты выявили, что в спорткомплексе "Мегаспорт", расположенном по адресу: Ходынский бульвар, д. 3, при входе не соблюдались нормы социального дистанцирования. Также не соблюдался дезинфекционный режим", – пояснила Панова.

Она также добавила, что за данные нарушения юрлицо дворца спорта может быть оштрафовано на сумму до 500 тысяч рублей или деятельность "Мегаспорта" могут приостановить на срок до 90 суток.

Ранее нарушения мер профилактики COVID-19 были обнаружены в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. В помещениях были замечены нарушения социальной дистанции, а также отсутствуют санитайзеры.

Также штраф за подобные нарушения грозит Театру Луны. В нем также отсутствовали дезинфицирующие средства и инструкции по их применению. Также сотрудники учреждения не протирали контактные поверхности.