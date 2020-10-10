Театр Луны оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19

14:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Театр Луны оштрафуют за нарушение правил профилактики коронавируса, сообщила главный специалист столичного управления Роспотребнадзора Елена Калугина.
Она сообщила, что в учреждении организовали входной контроль и температурный режим, а также выдаются маски и перчатки. Кроме того, театр закупил 10 ультрафиолетовых облучателей. По словам Калугиной, все зрители рассаживались в шахматном порядке.
"В основном все зрители и сотрудники были в масках, однако в зрительном зале до 30 сотрудников были со спущенными масками. Пятидневный запас масок в театре также имеется. Из недостатков хочется отметить следующее: не во всех помещениях имеется социальная разметка, в частности, ее не было в помещении санузлов и не было в лифте", – заявила Калугина.
Она отметила, что в театре также отсутствовали дезинфицирующее средство и инструкции по его применению. Также сотрудники учреждения не протирали контактные поверхности. Кроме того, по словам Калугиной, театр не предоставил акт выполнения работ по очистке систем вентиляции.
Она сообщила, что в связи с выявленными нарушениями Театру Луны грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток.
Ранее стало известно, что в столице закрыли около 170 предприятий торговли за нарушение масочно-перчаточного режима. Сообщалось, что на этой неделе было выявлено около 20 подобных несоблюдений правил санитарной безопасности.
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