В Москве закрыли порядка 170 предприятий торговли за нарушение масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве приостановлена деятельность порядка 170 предприятий торговли за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"На этой неделе было выявлено более 20 таких серьезных нарушений. Предприятия торговли и не только были закрыты", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что торгово-досуговый комплекс "Тройка" могут оштрафовать за нарушение правил санитарной безопасности. В ТДК на улице Верхней Красносельской обнаружили посетителей без средств индивидуальной защиты.

Также оштрафовать могут бизнес-центр "Виктория Плаза" на Бауманской улице. В нем не соблюдалась социальная дистанция, на входе в здание не было санитайзеров и термометров.