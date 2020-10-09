Бизнес-центру на Бауманской улице грозит штраф за нарушения санитарных мер по COVID-19

Фото: виктория.плаза.сайт
Бизнес-центр "Виктория Плаза" на Бауманской улице в Москве могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как рассказал заместитель начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Евгений Елшин, в комплекс приехали с проверкой на основе указа мэра столицы.
"Сегодня мы провели такое мероприятие вместе с представителями объединения административно-технических инспекций Москвы, в ходе которого выявили ряд нарушений в бизнес-центре "Виктория Плаза" на улице Бауманской, доме 6, строении 2", – рассказал специалист.
По словам Елшина, в учреждении не соблюдалась социальная дистанция, отсутствовала разметка в магазинах, а на входе в здание не было санитайзеров и термометров. За эти нарушения бизнес-центр могут оштрафовать на сумму в размере 300 тысяч рублей.
Роспотребнадзор ранее нашел ряд нарушений мер профилактики по коронавирусу в отделении "Почты России" в центре столицы, по адресу улица Смоленская, дом 13/21. Здесь не хватало дезинфицирующих средств для уборки, не соблюдалась социальная дистанция. Кроме того, в помещении не установили систему обеззараживания воздуха.
Сергей Собянин ранее подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Кроме того, градоначальник одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.
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