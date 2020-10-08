Роспотребнадзор опечатал отделение "Альфа-банка" за нарушения мер профилактики COVID-19

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Роспотребнадзор приостановил работу отделения "Альфа-банка" на улице Люблинской в Марьине из-за нарушений мер профилактики коронавируса, сообщил специалист – эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Роман Павлов.

По его словам, нарушения выявлены в ходе мониторингового обследования совместно с Объединением административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

В частности, в помещении банка отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха, не проводилась термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования отсутствовали кожные антисептики.

В отделении банка не представили подтверждающую документацию исследования сотрудников на COVID-19, запас масок и перчаток, а также дезинфицирующие средства, заявил Павлов.

Вход в отделение опечатали. Составлены протоколы об административном правонарушении. Владельцу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток по решению суда.

Ранее в Москве временно закрыли ночной клуб "1930" в связи с несоблюдением правил санитарной безопасности. В Роспотребнадзоре отметили, что 3 октября в закрытом помещении заведения находились более 350 человек.

До этого прошли проверки в столичных магазинах. В них обнаружили 73 нарушителей масочного режима. Всех привлекли к административной ответственности.

Также 53 административных протокола составили за нарушение масочного режима в торговых центрах города. Рейды проходили в ТРЦ "Хорошо!", "Гагаринский" и "Океания".