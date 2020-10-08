Суд рассмотрит дело о несоблюдении санитарных норм на матче "Спартак" – "Зенит" 12 октября

Фото: spartak.com
Тушинский районный суд столицы 12 октября рассмотрит административное дело о нарушениях санитарных норм на матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Зенитом", сообщает Агентство "Москва". Рассмотрение назначено на 14:30.
Накануне Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных правил на стадионе "Открытие Арена" во время матча, на котором присутствовали более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек.
Во время матча не были обеспечены меры по соблюдению безопасной дистанции на трибунах. Также нарушался масочно-перчаточный режим. В связи с этим было возбуждено административное расследование.
В отношении "Спартака" были составлены протоколы. Клубу грозит административное наказание в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Кроме того, возможно применение меры пресечения в виде административного приостановления деятельности на 90 суток.
"Спартак" могут оштрафовать на 500 тыс рублей за нарушение антикоронавирусных правил
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