Промах Понсе, сейвы Максименко и гол Ерохина. Как прошло дерби двух столиц

Московский "Спартак" в матче десятого тура Российской Премьер-лиги на своем поле вничью сыграл с петербургским "Зенитом". Встреча на "Открытие Арене" закончилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел поединок двух лидирующих клубов РПЛ.





Игры "Спартака" и "Зенита" всегда приковывают к себе повышенное внимание. Это не только противостояние двух столиц – бывшей и нынешней, – но и битва двух самых популярных клубов России. И здесь неважно, в каком состоянии к поединку подходит та или другая команда или в каком турнире эти клубы играют между собой.

Неизменно матчи "Спартака" и "Зенита" стоят особняком и выделяются в сезоне как для болельщиков, так и для самих футболистов. Нынешняя встреча оказалась даже принципиальнее предыдущих: в центральном матче десятого тура РПЛ сошлись команды, которые делили первое место и, по сути, должны были поспорить за единоличное лидерство в чемпионате.

Начало встречи осталось за "Зенитом". Уже на второй минуте гости организовали неплохой момент: Александр Ерохин навесил с левого фланга, Андрей Мостовой пробил головой по воротам – точно в руки Александру Максименко.



Красно-белые ответили несколькими опасными атаками, но до серьезных ударов дело не дошло. А вот "Зенит" спустя полчаса игры оказался невероятно близок к забитому мячу.



Первый тревожный звоночек для обороны "Спартака" прозвенел, когда проник в штрафную Артем Дзюба. Тогда капитан петербуржцев потерял мяч, но на добивании сыграл Магомед Оздоев – к счастью для "Спартака", удар игрока сине-бело-голубых вышел неточным. Затем трижды пришлось спасать свою команду голкиперу "Спартака".



Сначала Ерохин развернулся и с близкого расстояния пробил в угол – вратарь в прыжке парировал мяч. Потом Максименко потащил удар в упор от Дзюбы, а под конец отбил еще один дальний выстрел Ерохина. В начале второго тайма "Спартак" перехватил инициативу и лишь каким-то чудом не открыл счет.

На 52-й минуте Джордан Ларссон после паса Зелимхана Бакаева с нескольких метров отправил мяч выше ворот. А на 62-й минуте рядом со штангой пришелся удар Эсекьеля Понсе. В итоге первым забил все-таки "Зенит". На 65-й минуте "Спартак" потерял мяч рядом со своей штрафной, Дуглас дос Сантос навесил с левого фланга, Дзюба сделал скидку головой, а Ерохин с линии вратарской переправил мяч в сетку.

На 71-й минуте "Зенит" мог решать исход матча и забивать второй гол: Вячеслав Караваев отлично ворвался с фланга, но не попал в дальний угол. А затем уже "Спартак" вернулся в игру. На 80-й минуте красно-белые оказались в сантиметрах от гола.



После подачи с углового Понсе пробил головой и угодил в штангу, а на добивании с метра отправил мяч выше ворот.





Спустя пять минут аргентинец реабилитировался за этот кошмарный промах. Алекс Крал накрутил нескольких защитников в штрафной, отдал передачу на Понсе, а Эсекьель зарядил снаряд точно в дальний угол. Гости попытались исправить ситуацию и забить еще один мяч, но времени и сил на камбэк уже не осталось – матч так и закончился с ничейным счетом.

"Зенит" был ближе к победе, но не реализовал все свои шансы в первом тайме, а во втором ограничился одним забитым мячом, после чего упустил игру и позволил "Спартаку" наверстать упущенное. В то же время хозяева поля также могли заработать три очка, но разбазарили целую кучу опасных моментов и получили вполне закономерный результат.

По итогу "Зенит" и "Спартак" продолжают делить первую строчку турнирной таблицы РПЛ. Теперь оба клуба имеют в активе по 21 очку, лишь по дополнительным параметрам петербургская команда находится выше. Несомненно, в этой встрече не решалась судьба чемпионства – гонка за титул не ограничивается одним поединком, а проходит на дальней дистанции. Поэтому как у "Спартака", так и у "Зенита" еще будут возможности для того, чтобы обойти друг друга. И не исключено, что уже в самых ближайших турах.