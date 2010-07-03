"Спартак" снова догнал "Зенит". Как красно-белые вдесятером победили "Рубин"

20 сентября московский "Спартак" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги в гостях одержал победу над казанским "Рубином". Встреча закончилась со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как команда Доменико Тедеско вновь вернулась на лидирующие позиции в РПЛ.



Восьмой тур чемпионата России подарил немало сюрпризов. Первой неожиданностью стали девять голов в матче "Краснодара" и "Химок". Затем последовала ничья "Урала" и "Зенита" и спорный гол Артема Дзюбы за петербургскую команду. А днем позднее вымученная победа ЦСКА в Уфе и феерия тульского "Арсенала", который на своем поле нанес первое в сезоне поражение "Сочи".

Центральным матчем тура должен был стать поединок "Рубина" против "Спартака", и эта игра также не подвела в плане эмоций, результативности и турнирных интриг. Хотя, вероятно, сильно расстроила поклонников казанской команды.



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Для "Рубина" матч сложился максимально неудачно. Хозяева могли открыть счет уже на первой минуте, но после опасного прорыва Хвичи Кварацхелии защита "Спартака" перевела мяч на угловой. А в ответной атаке спустя несколько минут оборона "Рубина" провалилась.

Игроки казанской команды позволили москвичам задержаться в штрафной, и снаряд в конечном счете оказался у Джордана Ларссона, который пробил в ближнюю девятку. Никита Медведев в прыжке не дотянулся до мяча. Пропущенный гол только больше завел "Рубин", который продолжил играть в свой футбол.



Казанцы имели как минимум два убойных момента, но совсем немного не хватало для того, чтобы распечатать ворота Александра Максименко.



А вот сам "Рубин" в итоге снова допустил ошибку, пропустив нелепый гол. На 21-й минуте Зелимхан Бакаев подавал в штрафную, Медведев вышел из ворот, но промахнулся мимо мяча, снаряд попал в пятку Михаилу Меркулову и отскочил в сетку. Но даже после этого хозяева не потеряли уверенности в своих силах.

В самом начале второго тайма отличный шанс был у Дениса Макарова: его удар пришелся рядом со штангой. А чуть позже не реализовал свой момент Джордже Деспотович. На 61-й минуте "Спартак" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Павел Маслов за фол на Кварацхелии. Причем тут не повезло уже защитнику красно-белых – именно его должен был вот-вот сменить стоявший к тому моменту на бровке Илья Гапонов.



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Тем не менее "Спартак" выстоял вдесятером и даже оставил ворота в неприкосновенности. Хотя "Рубин" оказывал приличное давление, вполне имев возможность сравнять счет. На 71-й минуте после заброса Филипа Уремовича красиво выпрыгнул и пробил головой Иван Игнатьев. Но в таком же красивом прыжке удар парировал Александр Максименко. Тут же едва не забил Дарко Йевтич, однако не получилось у швейцарца толком подстроиться под удар, и мяч с легкостью забрал голкипер красно-белых.

В концовке матча хозяева и вовсе продемонстрировали чудеса невезения. Сначала Деспотович с близкого расстояния пытался поразить ворота "Спартака", но спас Максименко, а затем после розыгрыша углового с метра Оливер Абильгор пробил над перекладиной.



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Красно-белые после победы на "Рубином" догнали "Зенит" и делят с командой Сергея Семака первое место, имея в активе по 17 очков. Совсем близко подобрался ЦСКА, у которого на один балл меньше. Все три команды всерьез претендуют на чемпионство, причем пока что непонятно, у кого из них больше шансов добиться своего по итогам сезона.

Не стоит сбрасывать со счетов и "Сочи". Южане неожиданно ворвались в гонку за золотые медали и до нынешнего тура шли без единого проигрыша. Тяжело сказать, как долго протянут сочинцы в борьбе за кубок РПЛ, но видимых предпосылок для спада у команды Александра Точилина не так много. Тем интереснее, сможет ли "Зенит" защитить титул чемпиона России или в нынешнем розыгрыше мы все же увидим нового победителя турнира.

