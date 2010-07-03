"Спартак" снова догнал "Зенит". Как красно-белые вдесятером победили "Рубин"

20 сентября московский "Спартак" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги в гостях одержал победу над казанским "Рубином". Встреча закончилась со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как команда Доменико Тедеско вновь вернулась на лидирующие позиции в РПЛ.
Восьмой тур чемпионата России подарил немало сюрпризов. Первой неожиданностью стали девять голов в матче "Краснодара" и "Химок". Затем последовала ничья "Урала" и "Зенита" и спорный гол Артема Дзюбы за петербургскую команду. А днем позднее вымученная победа ЦСКА в Уфе и феерия тульского "Арсенала", который на своем поле нанес первое в сезоне поражение "Сочи".
Центральным матчем тура должен был стать поединок "Рубина" против "Спартака", и эта игра также не подвела в плане эмоций, результативности и турнирных интриг. Хотя, вероятно, сильно расстроила поклонников казанской команды.
Для "Рубина" матч сложился максимально неудачно. Хозяева могли открыть счет уже на первой минуте, но после опасного прорыва Хвичи Кварацхелии защита "Спартака" перевела мяч на угловой. А в ответной атаке спустя несколько минут оборона "Рубина" провалилась.
Игроки казанской команды позволили москвичам задержаться в штрафной, и снаряд в конечном счете оказался у Джордана Ларссона, который пробил в ближнюю девятку. Никита Медведев в прыжке не дотянулся до мяча. Пропущенный гол только больше завел "Рубин", который продолжил играть в свой футбол.
А вот сам "Рубин" в итоге снова допустил ошибку, пропустив нелепый гол. На 21-й минуте Зелимхан Бакаев подавал в штрафную, Медведев вышел из ворот, но промахнулся мимо мяча, снаряд попал в пятку Михаилу Меркулову и отскочил в сетку. Но даже после этого хозяева не потеряли уверенности в своих силах.
В самом начале второго тайма отличный шанс был у Дениса Макарова: его удар пришелся рядом со штангой. А чуть позже не реализовал свой момент Джордже Деспотович. На 61-й минуте "Спартак" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Павел Маслов за фол на Кварацхелии. Причем тут не повезло уже защитнику красно-белых – именно его должен был вот-вот сменить стоявший к тому моменту на бровке Илья Гапонов.
Тем не менее "Спартак" выстоял вдесятером и даже оставил ворота в неприкосновенности. Хотя "Рубин" оказывал приличное давление, вполне имев возможность сравнять счет. На 71-й минуте после заброса Филипа Уремовича красиво выпрыгнул и пробил головой Иван Игнатьев. Но в таком же красивом прыжке удар парировал Александр Максименко. Тут же едва не забил Дарко Йевтич, однако не получилось у швейцарца толком подстроиться под удар, и мяч с легкостью забрал голкипер красно-белых.
В концовке матча хозяева и вовсе продемонстрировали чудеса невезения. Сначала Деспотович с близкого расстояния пытался поразить ворота "Спартака", но спас Максименко, а затем после розыгрыша углового с метра Оливер Абильгор пробил над перекладиной.
Красно-белые после победы на "Рубином" догнали "Зенит" и делят с командой Сергея Семака первое место, имея в активе по 17 очков. Совсем близко подобрался ЦСКА, у которого на один балл меньше. Все три команды всерьез претендуют на чемпионство, причем пока что непонятно, у кого из них больше шансов добиться своего по итогам сезона.
Не стоит сбрасывать со счетов и "Сочи". Южане неожиданно ворвались в гонку за золотые медали и до нынешнего тура шли без единого проигрыша. Тяжело сказать, как долго протянут сочинцы в борьбе за кубок РПЛ, но видимых предпосылок для спада у команды Александра Точилина не так много. Тем интереснее, сможет ли "Зенит" защитить титул чемпиона России или в нынешнем розыгрыше мы все же увидим нового победителя турнира.