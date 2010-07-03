Феерия Влашича и Акинфеева, дебютный гол Эджуке. Как ЦСКА обыграл "Спартак"

13 сентября в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле принимал "Спартак". Поединок закончился победой армейцев со счетом 3:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему на этот раз матч ЦСКА и "Спартака" полностью оправдал статус супердерби.



Российская Премьер-лига продолжает удивлять. Чемпионская гонка в самом разгаре, и пока что непонятно, чем она в конечном счете закончится. В начале седьмого тура в лидеры выбился клуб "Сочи", обыграв в гостях грозненский "Ахмат". "Спартак" мог вернуть себе первую строчку, но для этого он должен был победить ЦСКА.

В первых шести турах красно-белые не проиграли ни разу, и команда Доменико Тедеско рассчитывала продолжить победную серию. Но и армейцы, несмотря на два поражения ("Зениту" и "Рубину") и некоторые не самые удачные отрезки, в начале сезона выглядели более чем достойно. Так что шансы обеих команд на успех были плюс-минус равными. Тем более что дерби – это особый матч, и исход здесь, как показывает практика, далеко не всегда зависит от прошлых серий и результатов.



Фото: РИА Новости/Владимир Песня



Воскресный матч на "ВЭБ Арене" начался с мощных выпадов "Спартака". Уже на первой минуте красно-белые могли навязать свой сценарий игры на всю оставшуюся встречу: Джордан Ларссон практически вышел один на один с Игорем Акинфеевым, но, к счастью для армейцев, был остановлен на подходах к штрафной. А проигравший борьбу со шведом Вадим Карпов отделался "горчичником".

Тем не менее на 11-й минуте "Спартак" все-таки открыл счет. Зелимхан Бакаев устроил сольный проход по центру и навесил в штрафную на Эсекьеля Понсе. Аргентинец, казалось, не совсем удачно принял мяч, но, чуть подработав снаряд, он неожиданно развернулся и пробил прямо в девятку.



Впрочем, после забитого гола активность "Спартака" постепенно сошла на нет. Что довольно быстро привело к ответному мячу.



На 30-й минуте ЦСКА заработал угловой. Иван Обляков навесил в штрафную, где Хердур Магнуссон выпрыгнул из-за спины Наиля Умярова и переправил головой мяч в сетку. Не слишком удачно в этом моменте сыграл не только полузащитник красно-белых, но и голкипер Александр Максименко, от рук которого снаряд и заскочил в ворота.

Тут же "Спартак" получил шанс вновь выйти вперед. Гости организовали атаку, Роман Зобнин вырезал передачу в штрафную на Айртона, где бразилец упал после столкновения с Карповым. Однако главный арбитр Сергей Карасев после совещания с видеоассистентами посчитал, что игрок "Спартака" слишком явно напрашивался на фол и пенальти в этом моменте не было. Более того, судья показал Айртону желтую карточку за симуляцию.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня



В последующие десять минут команда Доменико Тедеско вновь включила скорости и создала несколько шикарных моментов. Опаснее всего оказался удар Джордана Ларссона из-за пределов штрафной, который парировал Игорь Акинфеев. В концовке тайма армейцы в очередной раз перетянули одеяло на себя. Сначала близок к голу был Марио Фернандес, но снаряд после его удара прошел мимо ворот.

А уже в дополнительное время ЦСКА вывел вперед Никола Влашич. Хорват сам начал атаку, выполнив наглый финт в центре, и сам же ее закончил – принял с фланга подачу от Фернандеса, искусно перекинул мяч с левой ноги на правую и нанес точный удар без шансов для Максименко.

В начале второго тайма "Спартак" создал отличную возможность, чтобы вернуться в игру. Зобнин с фланга навесил в штрафную, Бакаев прокинул дальше на Понсе, Эсекьель сумел развернуться и пробить. Однако на этот раз Акинфеев сыграл фантастически, успев сложиться и отразить выстрел нападающих гостей.



Не помог красно-белым и Александр Кокорин, который дебютировал на 55-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева.



Лишь спустя полчаса форвард создал голевой момент, но и тот оказался совсем неточным. А вот наставник армейцев Виктор Ганчаренко куда больше угадал с заменами. Незадолго до финального свистка свой первый гол за ЦСКА забил вышедший на поле Чидера Эджуке. Иван Обляков с правого фланга отпасовал на нигейрица, и тот в два касания отправил снаряд в дальний угол.



Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Обе команды выдали великолепный матч, достойный звания "супердерби". И пусть "Спартак" проиграл эту встречу, но не раз был близок к тому, чтобы перевернуть ход поединка. Тем не менее красно-белые как минимум в этом туре упустили лидерство в чемпионате и опустились на второе место.

В понедельник "Зенит" может еще больше подвинуть команду Тедеско, если одержит победу над тульским "Арсеналом". ЦСКА же медленно, но верно подбирается к тройке, отставая на данный момент от "Спартака" всего на одно очко. Если армейцы продолжат в том же духе, то у них есть все для того, чтобы по итогам первого круга оказаться в числе лидеров. Что касается красно-белых, то очередная серьезная проверка их ждет уже в следующем туре, где спартаковцам предстоит сыграть в Казани с местным "Рубином".