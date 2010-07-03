Сборная России победила венгров в Лиге наций. Но концовка едва не перечеркнула всю игру

Сборная России в матче Лиги наций УЕФА одержала победу над командой Венгрии. Встреча, прошедшая в Будапеште на "Пушкаш Арене", закончилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как уверенная победа чуть не обернулась грандиозным провалом.





Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Сборная России продолжает победную поступь по Лиге наций. В первом матче наши футболисты разобрались с командой Сербии, теперь оказалась биты венгры. Но и в стартовом матче турнира, и сейчас к отечественной сборной есть вопросы. В обеих встречах наметился неприятный паттерн: российская команда забивает первой и доминирует в плане опасных моментов, а не контроля мяча, однако неизменно сдувается ближе к середине второго тайма. И дальше начинается валидольная игра.



Правда, если в матче с сербами наш соперник сам допустил ошибки, которые перевесили ошибки отечественных футболистов, то сборная Венгрии была куда ближе к тому, чтобы наказать россиян за слабость.



Первые десять минут встречи остались за командой Марко Росси. Венгры больше владели мячом, не давали нашим футболистам перейти половину поля и гораздо организованнее наседали на ворота Антона Шунина. Однако более опасный момент в этот отрезок создала сборная России. На пятой минуте венгерская защита ошиблась и позволила Антону Миранчуку выйти один на один с Петером Гулачи. Но российский футболист пробил мимо.

Спустя десять минут Миранчук реабилитировался за досадный промах. Роман Зобнин на левом фланге вырезал передачу наперед на Далера Кузяева, тот прострелил в центр, а Антон Миранчук опередил защитников в штрафной и в касание переправил мяч в угол, открыв счет в матче.

По истечении трети игры российская сборная забила второй мяч. Наши футболисты заработали и подали стандарт, после чего в штрафной возникла неразбериха. В результате Андрей Семенов подсуетился и вступил в борьбу с Адамом Салаи, проткнув мяч под удар Магомеду Оздоеву. А тот красиво положил снаряд в дальний угол.

Во втором тайме наша команда продолжила забивать. В первой же атаке после перерыва она сделала счет разгромным. Антон Миранчук разогнался по левому флангу, отпасовал на Кузяева, а Далер от лицевой линии успел скинуть на Артема Дзюбу. Капитан "Зенита" развернулся и качнул вратаря, а затем выкатил передачу на Марио Фернандеса, который и загнал мяч в сетку.



Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

На этом чудеса в исполнении сборной России закончились. Первые 15 минут второго тайма команда Станислава Черчесова продолжала давить и даже могла забить еще два гола. Но вместо этого расслабилась и начала пропускать. На 62-й минуте уже Андрей Семенов ошибся в защите и позволил Роланду Шаллаи выйти на один с Шуниным и переиграть голкипера сборной России. Меньше чем через десять минут последовал еще один мяч. Доминик Собослаи сделал заброс в штрафную, Барнабаш Беше опередил в верховой борьбе Юрия Жиркова и перевел мяч на дальнюю штангу, где комбинацию замкнул Неманья Николич.

В концовке российской сборной пришлось нелегко. Венгры заперли наших футболистов в собственной штрафной и вполне могли довести дело до ничьей. Однако отечественная команда выстояла и увезла из Будапешта три очка. Тренерскому штабу сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определенно нужно будет разобрать, что пошло не так и почему наша команда позволила сопернику в очередной раз отыграть такое солидное преимущество.

В октябре нам предстоят еще две игры – встреча против последнего соперника по группе команды Турции и ответный поединок с Венгрией. А пока футбол вновь возвращается в национальные чемпионаты. А сборная Россия возвращается домой в статусе единоличного лидера своей группы в Лиге наций.

