Верность поневоле. Месси остается в "Барселоне", но в этом нет ничего хорошего

4 сентября капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не уйдет из каталонского клуба. Во всяком случае, пока. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему точка в истории конфликта Месси и руководства "Барселоны" еще не поставлена.





Месси никуда не уходит. Да, главный трансфер не только этого лета, но, вероятно, и всего десятилетия не состоится. Переговоры с "Барселоной" для Месси и его отца Хорхе, который представляет интересы футболиста, зашли в тупик. Именно по этой причине игрок останется в клубе как минимум до лета следующего года, когда действующий контракт Лео с "Барселоной" подойдет к концу. В пятницу у издания Goal.com вышло эксклюзивное интервью с аргентинским нападающим, в котором он попытался прояснить свою позицию по возможному уходу из клуба, раскрыл детали переговоров и раскритиковал руководство "Барсы" во главе с президентом Жозепом Бартомеу.

"Я неоднократно говорил руководству, в том числе президенту, что хочу уйти. Я говорил об этом в течение всего года. Я полагал, что пришло время отойти в сторону. Мне казалось, что клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов, и я думал, что мое время в "Барселоне" подошло к концу. Мне было очень жаль, потому что я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру именно в "Барселоне". Правда в том, что это был очень тяжелый год. Я мучился на тренировках, на играх и в раздевалке. Все стало для меня очень сложным. Наступил момент, когда я задумался о поиске новых амбиций и захотел попробовать что-то новое. Я сказал обо всем президенту. Он всегда утверждал, что по окончании сезона я могу решить, хочу я уйти или хочу остаться. Но в конечном итоге он не сдержал свое слово", – рассказал Месси.

Из интервью Лео лишний раз стало понятно: решение об уходе было сделано не на эмоциях, и поражение от "Баварии" оказалось ни при чем. А если и причем, то стало последней каплей, но не причиной. Месси не устраивала система, которую пытался выстраивать Бартомеу и которая шла вразрез с его идеями. "Я хотел закончить карьеру в "Барселоне", но также я хотел видеть план по строительству чемпионской команды, выигрывать с ней трофеи и прославлять имя этого легендарного клуба. К сожалению, никакого плана уже давно нет. Руководство только и занимается что латанием дыр и какими-то фокусами", – заявил футболист.



Все, чего хотел Месси, по его собственным словам, – это играть на самом высоком уровне, чтобы вновь поднять над головой кубок Лиги чемпионов. Но нынешняя "Барселона" на это не способна.



Однако, как бы ни хотел Месси уйти, руководство дало ему понять, что сделать это не получится. Президент "Барселоны" сказал футболисту, что шанс покинуть команду у Лео только один: если другой клуб выплатит за него 700 миллионов евро, которые указаны в контракте аргентинца в качестве отступных. Но ни одна команда мира не смогла бы оформить этот трансфер, даже если бы имела в распоряжении такие деньги. Ведь эта сумма явно не вписывалась бы в финансовый fair play.



Еще одним вариантом было бы пойти в суд. Но, как утверждает Месси, он никогда бы так не поступил по отношению к "Барселоне". "Это клуб всей моей жизни, который я люблю и который дал мне все и сделал меня тем, кто я есть. И мне бы никогда даже не пришло в голову судиться с "Барсой", – сказал футболист во время интервью.

Поэтому Месси остается. Сам футболист говорит, что это не скажется на его отношении к команде, желании выигрывать титулы вместе с "Барселоной". Но можно ли быть верным поневоле? Да, Месси отдал этому клубу двадцать лет свое жизни. И семья футболиста не сильно горит желанием уезжать из Испании: его дети родились в Барселоне и были очень расстроены возможным переездом в другую страну. Но Лео не верит в Бартомеу и его план по развитию клуба.

К тому же Месси прямым текстом заявил о том, что в последние годы он чувствовал себя несчастным. Как в таком случае можно на полную отдаваться команде и при этом окончательно не впасть в уныние? Бартомеу можно понять – отдавать Лео бесплатно было бы сродни самоубийству. Но то, что он сделал, оказалось гораздо хуже. И плоды этого он будет пожинать еще долго.