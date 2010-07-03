Верность поневоле. Месси остается в "Барселоне", но в этом нет ничего хорошего

4 сентября капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не уйдет из каталонского клуба. Во всяком случае, пока. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему точка в истории конфликта Месси и руководства "Барселоны" еще не поставлена.
Месси никуда не уходит. Да, главный трансфер не только этого лета, но, вероятно, и всего десятилетия не состоится. Переговоры с "Барселоной" для Месси и его отца Хорхе, который представляет интересы футболиста, зашли в тупик. Именно по этой причине игрок останется в клубе как минимум до лета следующего года, когда действующий контракт Лео с "Барселоной" подойдет к концу. В пятницу у издания Goal.com вышло эксклюзивное интервью с аргентинским нападающим, в котором он попытался прояснить свою позицию по возможному уходу из клуба, раскрыл детали переговоров и раскритиковал руководство "Барсы" во главе с президентом Жозепом Бартомеу.
"Я неоднократно говорил руководству, в том числе президенту, что хочу уйти. Я говорил об этом в течение всего года. Я полагал, что пришло время отойти в сторону. Мне казалось, что клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов, и я думал, что мое время в "Барселоне" подошло к концу. Мне было очень жаль, потому что я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру именно в "Барселоне". Правда в том, что это был очень тяжелый год. Я мучился на тренировках, на играх и в раздевалке. Все стало для меня очень сложным. Наступил момент, когда я задумался о поиске новых амбиций и захотел попробовать что-то новое. Я сказал обо всем президенту. Он всегда утверждал, что по окончании сезона я могу решить, хочу я уйти или хочу остаться. Но в конечном итоге он не сдержал свое слово", – рассказал Месси.
Из интервью Лео лишний раз стало понятно: решение об уходе было сделано не на эмоциях, и поражение от "Баварии" оказалось ни при чем. А если и причем, то стало последней каплей, но не причиной. Месси не устраивала система, которую пытался выстраивать Бартомеу и которая шла вразрез с его идеями. "Я хотел закончить карьеру в "Барселоне", но также я хотел видеть план по строительству чемпионской команды, выигрывать с ней трофеи и прославлять имя этого легендарного клуба. К сожалению, никакого плана уже давно нет. Руководство только и занимается что латанием дыр и какими-то фокусами", – заявил футболист.
Однако, как бы ни хотел Месси уйти, руководство дало ему понять, что сделать это не получится. Президент "Барселоны" сказал футболисту, что шанс покинуть команду у Лео только один: если другой клуб выплатит за него 700 миллионов евро, которые указаны в контракте аргентинца в качестве отступных. Но ни одна команда мира не смогла бы оформить этот трансфер, даже если бы имела в распоряжении такие деньги. Ведь эта сумма явно не вписывалась бы в финансовый fair play.
Еще одним вариантом было бы пойти в суд. Но, как утверждает Месси, он никогда бы так не поступил по отношению к "Барселоне". "Это клуб всей моей жизни, который я люблю и который дал мне все и сделал меня тем, кто я есть. И мне бы никогда даже не пришло в голову судиться с "Барсой", – сказал футболист во время интервью.
Поэтому Месси остается. Сам футболист говорит, что это не скажется на его отношении к команде, желании выигрывать титулы вместе с "Барселоной". Но можно ли быть верным поневоле? Да, Месси отдал этому клубу двадцать лет свое жизни. И семья футболиста не сильно горит желанием уезжать из Испании: его дети родились в Барселоне и были очень расстроены возможным переездом в другую страну. Но Лео не верит в Бартомеу и его план по развитию клуба.
К тому же Месси прямым текстом заявил о том, что в последние годы он чувствовал себя несчастным. Как в таком случае можно на полную отдаваться команде и при этом окончательно не впасть в уныние? Бартомеу можно понять – отдавать Лео бесплатно было бы сродни самоубийству. Но то, что он сделал, оказалось гораздо хуже. И плоды этого он будет пожинать еще долго.