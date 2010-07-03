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Спорт

04 сентября, 13:24

Как Россия победила Сербию в матче Лиги наций

спорт

3 сентября сборная России в первом с начала пандемии матче Лиги наций УЕФА обыграла команду Сербии. Встреча закончилась со счетом 3:1, дублем отличился Артем Дзюба. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как наши футболисты разобрали именитых соперников и почему все могло кончиться совсем по-другому.

Почти год футбольные сборные Европы не играли между собой из-за пандемии коронавируса. Но на этой неделе стартовал второй розыгрыш Лиги наций УЕФА, в первом туре которого России предстояло встретиться с Сербией. С этой сборной у отечественных футболистов была великолепная статистика: до сентябрьского матча команды четырежды встречались в товарищеских встречах, в которых россияне дважды одерживали победу, а еще дважды – сыграли вничью. При этом сербская сборная по именам и десять лет назад, и сейчас сильно превосходила нашу команду. Что, впрочем, не помешало ей в очередной раз уступить.

В стартовом составе сборной России произошло несколько важных изменений. Первое и самое логичное – ворота национальной команды занял Антон Шунин. После ухода Игоря Акинфеева почти неизменно номером один в сборной был голкипер "Локомотива" Гилерме. Но российский бразилец абсолютно провалил старт отечественного чемпионата, организовав как минимум два чудовищных привоза и пропустив шесть голов в шести матчах.

Тогда как Шунин был по большому счету стабилен и за такой же отрезок пропустил всего один мяч. Второе и еще более неожиданное изменение – слева в защите появился Вячеслав Караваев. Игрок "Зенита" уже давно заслужил полноценный шанс проявить себя в сборной. Пусть и не на родном для себя фланге.

Начало игры на "ВТБ Арене" осталось за сербами. Команда Любиши Тумбаковича гораздо больше владела мячом и могла забить первой. Несколько опасных моментов было у Сергея Милинковича-Савича и у Душана Тадича, но российская сборная сумела отбиться. А во второй половине тайма инициативу перехватили наши футболисты. На 24-й минуте после подачи углового едва не забил Артем Дзюба, но Марко Дмитрович сумел отразить удар, а Дарко Лазович разрядил обстановку, выбив мяч с ленточки. Еще более железобетонный момент создали подопечные Станислава Черчесова на 40-й минуте. Дзюба на краю штрафной догнал мяч и прострелил в центр, однако выскочивший на пас Зелимхан Бакаев пробил сильно выше ворот.

Тем не менее Бакаев довольно быстро реабилитировался за обидный промах. В самом начале второго тайма игрок "Спартака" удачно подставился под фол в штрафной и заработал пенальти. Одиннадцатиметровый хладнокровно исполнил Артем Дзюба, разведя Дмитровича и мяч по разным углам. А на 69-й минуте Вячеслав Караваев удвоил счет, наглядно показав, почему заслужил место в стартовом составе сборной. Защитник "Зенита" ускорился по левому флангу, сместился в центр и мощно пробил из-за пределов штрафной точно в девятку. Однако сербы меньше чем через десять минут смогли вернуться в игру.

Неманья Максимович разогнал атаку и вырезал передачу на Лазовича. Караваев попытался прервать пас, но допустил ошибку и позволил седьмому номеру сербской сборной спокойно отдать мяч в центр, где комбинацию замкнул Александар Митрович.

Возможно, оставшаяся часть игры для российской сборной могла получиться достаточно нервной. Но сербы сами все испортили.

На 81-й минуте защитник гостей Никола Максимович умудрился поскользнуться у своей штрафной и подарил мяч Дзюбе. Артем эталонно распорядился шансом, подобрав снаряд и отправив его с нерабочей левой точно в дальний угол. Однако даже после этого у команды Любиши Тумбаковича был шанс отыграться. В концовке сначала опасно вблизи пробил Александар Коларов, а затем Магомед Оздоев едва не привез в духе Максимовича. Но и в том и в другом моменте на высоте сыграл Антон Шунин.

Таким образом, Россия уверенно (в первую очередь по счету, а не по игре) победила сербов и в следующем матче в статусе лидера группы встретится с другой командой, также набравшей три очка в стартовом матче Лиги наций – сборной Венгрии. Мадьяры в параллельной встрече неожиданно обыграли мощную команду Турции, забив один-единственный, но потрясающий гол – отличился молодой полузащитник австрийского "Ред Булла" Доминик Собослаи.

Российской сборной по силам одолеть венгерскую сборную и единолично возглавить свою группу в Лиге наций. Но насколько Станиславу Черчесову и его команде удастся реализовать план на игру и получится ли добыть вторую победу кряду – увидим совсем скоро.

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Фехретдинов Тимур

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