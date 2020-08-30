"Спартак" возглавил таблицу РПЛ впервые за три года. Красно-белые обыграли "Арсенал"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

29 августа московский "Спартак" в матче шестого тура Российской Премьер-лиги обыграл тульский "Арсенал" и временно вышел на первое место в турнирной таблице. Встреча закончилась со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-белые продолжают бороться за чемпионство.



В прошлом туре в РПЛ наконец-то вернулась интрига: "Зенит" прервал свою беспроигрышную серию из 23 матчей, уступив "Динамо". Тем самым действующий чемпион подарил возможность ближайшим преследователям по таблице воспользоваться ситуацией и пусть временно, но все же перехватить лидерство в турнире.



Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В первую очередь это касалось "Спартака". Красно-белым предстояло у себя дома встретиться с абсолютно непредсказуемым тульским "Арсеналом". "Оружейники" не очень удачно начали сезон, взяв два очка в трех встречах, но затем уверенно обыграли набравшее ход "Динамо". Поэтому на стадионе "Открытие Арена" можно было ждать любого исхода.

Первые полчаса встречи вышли достаточно скудными: невысокий темп и игра преимущественно в середине поля не позволили командам создать ни одной по-настоящему опасной ситуации. Однако на 36-й минуте "Арсенал" смог реализовать первый же серьезный момент у чужих ворот.



Кингс Кангва сделал великолепный заброс в штрафную, Даниил Хлусевич незначительно подправил мяч спиной и открыл счет в матче.



Но "Спартак" достаточно быстро вернулся в игру. Уже спустя четыре минуты Зелимхан Бакаев выложил отличную передачу на Александра Соболева, а нападающий "Спартака" в окружении трех защитников умудрился подработать мяч и отправить снаряд в дальний угол.

Незадолго до перерыва "Арсенал" остался без одного из ключевых игроков команды, причем в откровенно глупой ситуации. Даниил Лесовой отборолся с Алексом Кралом у углового флажка, в результате чего мяч пересек лицевую линию. Боковой арбитр просигнализировал, что снаряд ушел от Лесового.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Но футболист стал ожесточенно спорить с судьей и схлопотал желтую карточку, которая стала для него второй. А на третьей добавленной минуте первого тайма "Спартак" вышел вперед. Хозяева заработали опасный штрафной, Джордан Ларссон подал в штрафную, а Самуэль Жиго успешно подстроился и переправил мяч в сетку.

Второй тайм, несмотря на удаление Лесового, у "Спартака" совсем не задался. Красно-белые не смогли додавить туляков и забить третий. Более того, игра едва не сложилась в пользу "Арсенала". На 70-й минуте голкипер хозяев Александр Максименко почти привез гол, выбив мяч точно на ногу Кингса Кангва.

Замбиец целился точно в дальний угол, и вратарь был бы бессилен, но красно-белых спас Самуэль Жиго, выбивший снаряд в поле.



Тем не менее "Спартак" все же удержал счет и добился третьей победы кряду, которая позволила столичной команде подняться на первую строчку Российской Премьер-лиги – впервые с "золотого" сезона 2016-2017.



Конечно, это временное лидерство – шестой тур только начался, и в запасе у "Зенита" и "Сочи", которые могут сместить красно-белых с первого места, еще одна игра. Да и впереди целый сезон, где все может повернуться с ног на голову. Но то, что "Спартак" оказался на самом верху после шести матчей, уже говорит о том, что клуб не на словах, а на деле включился в чемпионскую гонку.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Команда постепенно обретает свою игру, а Александр Соболев даже в не самой оптимальной форме продолжает забивать голы. И пусть в матче с "Арсеналом" туляки (а вернее один конкретный туляк) сами все испортили и московской команде в большей степени повезло, достаточно вспомнить первый тур с "Сочи", где с "везением" у красно-белых подкачало. Видимо, настало время возвращать кармические долги и пытаться-таки навязать борьбу за титул.