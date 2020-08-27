"Динамо" обыграло "Зенит" в Москве. Это первое поражение чемпиона за 11 месяцев

Московское "Динамо" в матче пятого тура Российской Премьер-лиги одолело петербургский "Зенит". Поединок завершился со счетом 1:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как сине-бело-голубые проиграли впервые с прошлого года.



Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и беспроигрышная серия "Зенита" в Российской Премьер-лиге тоже в конце концов была прервана. 23 матча команда Сергея Семака шла без поражений, выиграла чемпионство и так же бодро влетела в следующий сезон. Но спустя четыре успешных игры все же оступилась в поединке с "Динамо".

Проигрыш столичной команде вряд ли можно назвать случайным – бело-голубые под руководством Кирилла Новикова сами выдали неплохую серию в конце предыдущего чемпионата. Да и в начале нового сезона включились в борьбу за титул, лишь в четвертом туре неожиданно проиграв "Арсеналу". Поэтому и уверенная игра в матче с "Зенитом" вряд ли стала сюрпризом.

С первых минут петербуржцы больше владели мячом и старались контролировать игру, однако больше моментов было именно у хозяев. На 24-й минуте хороший удар издалека нанес Себастьян Шиманьски – Михаил Кержаков в прыжке намертво взял этот мяч. А на 40-й минуте "Динамо" все-таки открыло счет. Все тот же Шиманьски подал мяч со стандарта, Тони Шунич выпрыгнул и с близкого расстояния отправил головой снаряд в сетку.

После перерыва "Зенит" сразу побежал отыгрываться. На 46-й минуте Артем Дзюба разогнал атаку своей команды и отдал пас вперед на Малкома. Бразилец вбежал в штрафную, но тут же упал в единоборстве с Шарлем Каборе. Однако главный судья Станислав Васильев после консультации с видеоассистентом решил, что пенальти в этой ситуации не было.

"Зенит" методично наседал на ворота "Динамо", но ничего по-настоящему опасного из этого не выходило. На 50-й минуте плотно с дальней дистанции пробил Дуглас дос Сантос – мяч прошел над перекладиной. А немного позднее неплохо, но снова неточно выстрелил по воротам "Динамо" Андрей Мостовой. На 63-й минуте петербуржцы впервые нанесли акцентированный удар в створ: Магомед Оздоев на подходе к штрафной пробил в дальний угол, но на этот раз спас команду Антон Шунин. За двадцать минут до конца основного времени "Динамо" осталось в меньшинстве. За фол на Эмилиано Ригони был удален Дмитрий Скопинцев. Игрок хозяйской команды жестко въехал в ноги соперника, за что главный арбитр тут же показал желтую карточку.



Однако после подсказки помощника Васильев отправился смотреть видеоповтор нарушения и затем сменил "горчичник" на прямую красную.



Правда, численное преимущество "Зенит" использовать так и не смог. А уже на 83-й минуте составы команд уравнялись. Вильмар Барриос грубо сыграл против Николая Комличенко, за что получил справедливую вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Динамо" в итоге смог выстоять и дожать игру до победы, нанеся петербуржцам первое поражение в чемпионате России с 28 сентября 2019 года. Тогда "Зенит" с таким же счетом уступил столичному "Локомотиву". Последнее же поражение сине-бело-голубых во всех турнирах случилось в декабре прошлого года в матче с "Бенфикой" в Лиге чемпионов, где команда Сергея Семака пропустила три безответных мяча.

Впрочем, несмотря на проигрыш от "Динамо", петербуржцы все еще продолжают лидировать в таблице Российской Премьер-лиги. Да и чемпионских амбиций после пятого тура у "Зенита" меньше не стало. Но поражение сине-бело-голубых вернуло интригу и интерес к чемпионату, которые пропали еще после первой половины прошлого сезона.

Вообще прямо сейчас наблюдать за РПЛ максимально занимательно: "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар" зависли в середине турнирной таблицы, а за чемпионство борются не только "Зенит" и "Спартак", но и "Сочи", "Ахмат" и "Динамо". Поэтому пока что любопытно, каким будет расклад еще через пять-десять туров и как все поменяется к концу первой половины чемпионата.