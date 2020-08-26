Месси покидает "Барселону". Куда и почему решила уйти суперзвезда мирового футбола

Вечером 25 августа стало известно, что капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет покинуть каталонский клуб. Об этом написали сразу несколько авторитетных изданий, а позднее подтвердили и в стане сине-гранатовых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, кто или что стоит за возможным уходом Месси из "Барсы" и куда может податься едва ли не главный футболист современности.



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Есть явления, настолько тесно связанные друг с другом, что уже не могут восприниматься по отдельности: Великобритания и Елизавета II, Microsoft и Билл Гейтс, КВН и Александр Масляков-старший и так далее. Лионель Месси и "Барселона" были из этой же серии.

Аргентинец провел в системе каталонского клуба долгих 20 лет и вырос в новую икону футбола, а "Барса" при нем достигла таких невиданных успехов, которых не было ни до, ни, вероятно, не будет еще долго и после. Каталонцы в "эпоху Месси" выиграли четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, десять раз победили в Ла Лиге и взяли еще несколько десятков чуть менее важных трофеев.

За эти годы Лео стал синонимом "Барсы", побив все мыслимые и немыслимые рекорды клуба, испанского чемпионата и даже мира. А каталонская команда стала неотъемлемой частью Месси. Поэтому казалось, что только в "Барселоне" аргентинский гений и может закончить карьеру. Ведь это и есть его жизнь. Но реальность, как всегда, ударила под дых любителей сказок и просто красивых историй: Месси устал от "Барселоны" и почти наверняка покинет стан "блауграна". Для многих это оказалось громом среди ясного неба, но на самом деле история конфликта игрока и руководства клуба тянулась не первый год.

Почему же обострение случилось именно сейчас? Официальную позицию и точные причины случившегося еще не успели озвучить ни Месси, ни "Барселона". Но по материалам авторитетных испанских и мировых спортивных изданий можно собрать сведения, которые складываются в более-менее понятную картину.

Первая причина – это конфликт с руководством клуба. Лионель Месси и нынешний президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу, который пришел в клуб в 2014-м, не поладили с самого начала. Аргентинский игрок довольно часто был не согласен с трансферной политикой верхушки "Барселоны" и порывался уйти из-за отсутствия понимания с Бартомеу и раньше.

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Но точкой кипения стал кошмарный проигрыш "Барселоны" в полуфинале Лиге чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8. После того матча, как утверждают СМИ, Месси потребовал от Бартомеу кардинальных изменений в клубе и, вероятно, даже отставки. Однако президент "Барселоны" ограничился увольнением тренера Кике Сетьена, взяв на его место еще одну легенду клуба Рональда Кумана.

Вторая причина прямо вытекает из предыдущего. Пришедший в "Барсу" нидерландский тренер сразу составил список игроков, от которых он хотел избавиться в ближайшее время: это защитник Самуэль Юмтити, полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич, а также форвард Луис Суарес. С последним у Месси за долгие годы сложились теплые и дружеские отношения, и Лео разозлило то, как бесцеремонно клуб попытался избавиться от уругвайца.

Добил ситуацию личный разговор Месси и Кумана. Тренер якобы сказал футболисту следующее: "Все твои привилегии закончились. Теперь все должно работать на команду. Я буду непреклонен, так что тебе придется думать о своих партнерах".

Месси не захотел мириться с таким положением вещей и известил руководство "Барселоны" о желании покинуть клуб, сделав это необычным способом – по факсу.



Но Бартомеу и совет директоров "Барсы" не торопятся отпускать игрока. В контракте Месси прописана сумма отступных галактического масштаба – 700 миллионов евро. То есть столько в теории должен заплатить клуб, который пожелает приобрести аргентинца. Но ни до пандемии коронавируса, ни тем более сейчас не найдется ни один клуб, способный совершить трансфер, после чего удачно втиснуться в финансовый fair play – это попросту нереально.

По этой причине Месси хочет уйти бесплатно: в его контракте есть условие, позволяющее расторгнуть договор в одностороннем порядке по истечении сезона. Однако источники в клубе утверждают, что для этого Лео нужно было сообщить об уходе в определенные сроки. Поэтому не исключена вероятность, что нас ждет еще и судебное разбирательство Месси против "Барселоны".

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В том случае, если аргентинский игрок все же покинет стан каталонцев (полюбовно или нет), вариантов для продолжения карьеры у футболиста предостаточно. Самых явных кандидатов на Месси четыре: "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Миланская команда давно грезила подписанием звезды "Барселоны", но гендиректор "Интера" Джузеппе Маротта еще в начале августа утверждал, что покупка звездного аргентинца – это утопия. Игрока могли бы подписать и ПСЖ с "Манчестер Юнайтед", но наиболее вероятным местом продолжения карьеры Месси станет "Манчестер Сити".



Как пишут СМИ, футболист уже обсудил возможный трансфер с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой. Наставник "Сити" отлично знаком аргентинцу по работе в "Барселоне", поэтому такой вариант видится идеальным со всех сторон.



И пусть совсем недавно это звучало как бред и фантастика, уже скоро Месси и правда может оказаться в другом клубе, другом чемпионате и другом (в первую очередь для себя) мире. Возможно, это разрушит мечты миллионов людей, веривших в то, что Лео закончит карьеру в "Барселоне", и миллионов людей, которые видели в Месси последний оплот кровной преданности своему клубу. Но красивые истории не всегда красиво заканчиваются. Иногда в этом виновно руководство клуба (уход из "Реала" Криштиану Роналду), иногда тренер (уход из того же "Реала" Икера Касильяса), иногда обстоятельства (Фрэнк Лэмпард, трансфером через Нью-Йорк оказавшийся в "Манчестер Сити"), а иногда все вместе. Именно такой пока и видится ситуация Месси. А значит, каким бы тяжелым ни казалось это решение для всех, настало время перемен.