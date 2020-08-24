Первое поражение Николича. Как "Спартак" одержал волевую победу над "Локомотивом"

23 августа "Спартак" в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги одержал победу над "Локомотивом". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошло столичное дерби.



"Локомотив" и "Спартак" по-разному начали этот сезон в РПЛ. У железнодорожников – две победы и ничья, а красно-белые начали с угроз о снятии с чемпионата и пяти очков в трех матчах. Однако очная встреча этих двух команд показала, что не все так хорошо на Большой Черкизовской, а на стадионе "Открытие Арена" не всегда идут дожди.

Красно-зеленые и правда лучше начали дерби. Уже на 10-й минуте "Локомотив" вышел вперед. Алексей Миранчук со стандарта подал в штрафную, где Мурило выпрыгнул и переправил мяч в сетку. Но спустя пять минут железнодорожники остались без Дмитрия Баринова: шестой номер "Локо" получил травму еще в начале встречи, но все же продолжил играть. А через некоторое время понял, что это было не самой удачной идеей.

По истечении получаса встречи "Локомотив" остался еще и без Алексея Миранчука. Главная звезда команды, его уже давно сватают в итальянский чемпионат, в отличие от Баринова, он покинул поле самостоятельно. Но насколько серьезны травмы у одного и другого игрока, пока не известно.

Еще до ухода Миранчука было понятно, что игра у "Локо" не то чтобы клеится. На 31-й минуте красно-белые организовали неожиданную и молниеносную атаку. Роман Зобнин подал с правого края штрафной, Айртон скинул мяч головой на Джордана Ларссона, а тот в касание пробил выше ворот. Защита железнодорожников абсолютно проспала этот момент, но красно-зеленым повезло, что удар 11-го номера "Спартака" оказался неточен.

Но после перерыва Ларссон все же добился своего. На 53-й минуте Джордан ворвался в штрафную после классного заброса Наиля Умярова и без проблем переиграл Гилерме. На этот раз провалилась не только оборона "Локо", но и голкипер, который явно должен был выходить в этом моменте из ворот, но по какой-то причине не стал этого делать. После забитого мяча "Спартак" продолжил давить на ворота соперника. Даже травма Эсекьеля Понсе не поменяла планов Доменико Тедеско: вместо аргентинца на поле появился Александр Соболев, который внес впоследствии посильный вклад в победу своей команды.

Однако все могло сложиться совсем по-другому. "Локомотив" запорол два убойных момента. Вернее, сделал это конкретно нападающий красно-зеленых Антонио Эдер. На 67-й минуте гости раскатали неплохую атаку, Федор Смолов в штрафной отпасовал на португальца, но тот пробил мимо ворот. А на 74-й минуте Эдер допустил еще более чудовищный промах. Португалец убежал в контратаку, выходил один на один с Александром Максименко и должен был доводить ситуацию до верного гола, но пробил настолько несуразно, что лучше бы этого момента и вовсе не было.



"Спартак" же продолжил гнуть свою линию и наказал "Локомотив" за такую расточительность.



Как и в матче ЦСКА и "Рубина", сработал избитый футбольный афоризм: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Так оно и получилось. На 81-й минуте Айртон навесил с левого фланга, Алекс Крал переправил мяч головой дальше, а Александр Соболев точно замкнул комбинацию. В оставшееся время матча у "Локомотива" отыграться не получилось, да и вряд ли бы он смог это сделать.

Уж слишком вялой и слабой была игра железнодорожников в дерби – от первого до последнего рубежа. "Спартак", может быть, и не был на голову сильнее своего соперника, но гораздо больше хотел победить. И абсолютно заслуженно этого добился. Благодаря успеху в дерби красно-белые вышли на второе место в чемпионате. "Локомотив" же опустился на четвертую строчку.