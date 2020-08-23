"Бавария" против ПСЖ. Кто победит в финале Лиги чемпионов?

23 августа в Лиссабоне пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче за кубок встретятся "Бавария" и "Пари Сен-Жермен". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о пути каждой из команд к титулу и о том, кто из соперников имеет больше шансов на успех.





Вот и подошел к концу очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Конечно, он получился достаточно скомканным из-за пятимесячного перерыва и необходимости доиграть турнир как можно быстрее и не таким ярким из-за отсутствия болельщиков на трибунах. Но отрадно, что он вообще состоялся, несмотря на бушующую до сих пор пандемию коронавируса.

Вполне ожидаемо COVID-19 внес серьезные коррективы в сценарий доигровки ЛЧ, которая была приостановлена в самый разгар 1/8 финала в марте. Как минимум, чтобы оставшиеся команды уложились в рекордные две недели, четвертьфинал и полуфинал пришлось сделать одноматчевыми. Однако эти жертвы позволили состояться празднику жизни под названием "Лига чемпионов".

До финала ЛЧ добрались немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен". Путь мюнхенской команды казался практически безоблачным. Потерпев лишь одно поражение в групповом этапе, в остальных встречах, в том числе и в плей-офф, команда Ханса-Дитера Флика если и не громила своих соперников, то обыгрывала уверенно, что называется на классе. Даже в полуфинале "Бавария" без проблем разобралась с "Лионом", забив соотечественникам ПСЖ три безответных мяча.



Парижане продвигались по турнирной сетке шатко-валко: с большим трудом прошли "Боруссию", едва не уступили "Аталанте". Разве что в полуфинале французская команда также спокойно и с таким же счетом (3:0) прошла "Лейпциг".

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов впервые в своей истории. И для французской команды это были действительно мучительные годы ожидания и постоянного невезения.



Что уж говорить, за всю историю "Пари Сен-Жермен" провел 110 матчей в ЛЧ, чтобы получить шанс сразиться за кубок в решающем матче. Это самый долгий путь до финала в истории турнира.



Даже лондонский "Арсенал" перед своим первым выходом в заключительную стадию Лиги чемпионов в 2006 году провел на 20 игр меньше. Дебютным финал станет и для обоих тренеров-соотечественников: Томаса Тухеля из ПСЖ и Ханса-Дитера Флика из "Баварии".

Но несмотря на отсутствие опыта у нынешнего наставника мюнхенского клуба, сама команда не раз побеждала в Лиге чемпионов. "Бавария" – один из самых титулованных клубов ЛЧ. На ее счету пять кубков. Больше титулов только у "Реал Мадрида", "Милана" и "Ливерпуля". Причем с последними немцы сравняются в случае победы над ПСЖ. Более того, в текущем составе есть целых пять игроков, выигрывавших последний кубок ЛЧ для "Баварии" в 2013 году. Это Мануэль Нойер, Жером Боатенг, Давид Алаба, Хави Мартинес и Томас Мюллер. Впрочем, в стане ПСЖ тоже есть победители Лиги чемпионов, пусть их и значительно меньше. Кейлор Навас и Анхель ди Мария брали трофей, играя за "Реал Мадрид", а Неймар – за "Барселону".



Так или иначе, "Бавария" выглядит все же более вероятным победителем финала ЛЧ. Да, Томас Тухель смог устранить творческий беспорядок в команде и приструнить звездных игроков, которые стали работать не на себя, а на общий результат. Но ПСЖ до сих пор не хватает слаженности и четкой системы, которая есть у "Баварии".



Немецкий клуб работает как бесперебойный механизм. У мюнхенцев всегда найдется, кому доводить атаки до ума и забивать.



Будь то штатный страйкер Роберт Левандовски, не менее опасный Серж Гнабри или опытный Томас Мюллер. И это не считая средней линии, всегда готовой подключиться к заколачиванию голов. Тогда как французы сильно зависят от настроения Неймара и Килиана Мбаппе, что наглядно показала игра с "Аталантой". Но возможно, что именно сегодня все звезды сойдутся и желание выиграть долгожданный титул перевесит опыт и умение "Баварии". И в истории Лиги чемпионов появится новый герой.