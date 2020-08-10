Первый матч "Спартака" в РПЛ омрачился скандалом. Красно-белые готовы сняться с чемпионата

9 августа "Спартак" в матче первого тура Российской Премьер-лиги сыграл вничью с "Сочи". Встреча закончилась со счетом 2:2, южане на последней минуте ушли от поражения благодаря сомнительному пенальти. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как и почему болельщики в очередной раз заговорили про судейский заговор.





В конце прошлого сезона вокруг "Спартака" кипели страсти: красно-белые обвиняли судейский корпус в предвзятости, а владелец клуба Леонид Федун даже предлагал организовать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Причем все это было еще до очной встречи московского и петербургского клубов в полуфинале Кубка России. А уж после того матча в заговор поверили даже самые ярые скептики.

В кубковой встрече судья Сергей Иванов как минимум не назначил два явных пенальти в ворота сине-бело-голубых и не удалил в конце игры полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева. Неудивительно, что шум вокруг этой игры не утихал на протяжении нескольких недель. Но вот стартовал новый сезон. Вроде бы департамент судейства РФС во главе с Виктором Кашшаи должен был сделать какие-то выводы.



Но все обернулось еще большим кошмаром в первом же матче.



Началась игра в плане судейства довольно спокойно. "Спартак" больше владел мячом и после стартового свистка активно рванул вперед, довольно быстро открыв счет. На седьмой минуте Айртон из пределов штрафной зарядил по воротам и попал в перекладину. "Сочи" перевел мяч на угловой, после которого "Спартак" все-таки забил: Роман Зобнин с правого фланга навесил в центр, Александр Соболев выпрыгнул и переправил головой снаряд в сетку.



На десятой минуте красно-белые повели уже в два мяча. Зелимхан Бакаев разогнал контратаку, вырезал передачу на Джордана Ларссона, а тот ускорился, вышел один на один с Сосланом Джанаевым и переиграл его. Но почти сразу за этим последовал довольно спорный пенальти. На 14-й минуте Павел Маслов в штрафной вступил в единоборство с Кириллом Заикой и отобрал мяч в рамках правил. Однако главный арбитр Василий Казарцев увидел в этом моменте нарушение и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Нобоа.

Под конец первого тайма обе команды разменялись достаточно опасными моментами. Сначала мог забивать Максим Глушенков, но голкипер "Сочи" потащил удар. Меньше чем через минуту последовала ответная атака: Нобоа выдал великолепную передачу в штрафную на Никиту Бурмистрова, на этот раз спас свою команду Александр Максименко.

Во втором тайме и "Спартак", и "Сочи" стали менее активно действовать на чужой половине поля. Тем не менее одного эпизода южанам хватило, чтобы отыграться. На 88-й минуте Антон Заболотный у штрафной выиграл воздух в борьбе с Георгием Джикией, мяч попал к Анатолию Немченко, который неточно пробил по воротам, а затем упал после контакта с Самуэлем Жиго.



Казалось, что момент был заигран, но судья Казарцев спустя некоторое время свистнул и во второй раз за матч указал на точку.



Совершенно очевидно, что второй пенальти был назначен ошибочно. В этом после матча признался и глава судейского корпуса Кашшаи. Еще более кошмарным стало то, что после падения Немченко главный арбитр даже не стал смотреть повтор, а видеоассистент Алексей Еськов не увидел или же не подсказал, что в этом моменте никакого нарушения со стороны защитника "Спартака" не было.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

После матча владелец московской команды Леонид Федун был в ярости и пригрозил, что красно-белые снимутся с чемпионата. "В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен", – сказал Федун. Конечно, вряд ли это заявление претворится в жизнь – слишком уж много стоит на кону.

Однако многие восприняли высказывание Федуна вполне серьезно. По некоторым данным, после этого интервью с ним лично созвонился президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Что они обсуждали, неизвестно. Но, так или иначе, конфликт между "Спартаком" и судейским корпусом вышел за пределы разумного. И РФС срочно нужно что-то с этим делать. Союз отреагировал максимально оперативно.

Спустя несколько часов после игры стало известно, что рефери Василия Казарцева временно отстранили от работы, а в отношении помощника Еськова будет проведено разбирательство. При этом оба арбитра пройдут проверку на полиграфе. Так что, возможно, именно с этого громкого скандала наконец-то начнется путь к более качественному судейству в России.

