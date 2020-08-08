ЦСКА начал сезон с победы. Но снова потерял Дзагоева

8 августа стартовал очередной сезон в Российской Премьер-лиге. Первым матчем чемпионата стала встреча "Химок" и ЦСКА, в которой оказались сильнее столичные армейцы. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел матч-открытие РПЛ 2020/2021.

Главным ньюсмейкером конца прошлого чемпионата и последующего межсезонья однозначно стали подмосковные "Химки". Команда и раньше светилась в заголовках из-за сомнительных историй, а в последние месяцы концентрация абсурда в стане красно-черных стала зашкаливать.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Сначала "Химки", занявшие второе место в первом дивизионе и получившие возможность сыграть в РПЛ, не могли определиться, будут ли они участвовать в Премьер-лиге. Были долгие поиски спонсоров, которые, как казалось, не увенчались успехом. Но за несколько часов до старта финального тура в чемпионате России министр спорта Подмосковья Роман Терюшков заявил, что "Химки" все же нашли деньги на выступление в высшем дивизионе.

По иронии судьбы, благодаря этому решению вылетели "Крылья Советов", которые тренировал бывший наставник "Химок", ушедший в свою очередь из подмосковного клуба из-за "смены вектора" и отказа руководства от борьбы за выход в Премьер-лигу. Но и это было еще не все. Спустя неделю из "Химок" со скандалом был уволен тренер Сергей Юран. После отставки специалист обвинил во всем гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова – якобы по его указке Юрана убрали из клуба. Совпадение или нет, но на пост главного тренера "Химок" затем пришел Дмитрий Гунько, до этого работавший исключительно в системе "Спартака".



С таким бэкграундом подмосковная команда и ворвалась в чемпионат.



В дебютном своем матче в РПЛ "Химкам" предстояло встретиться с ЦСКА. Армейцы в межсезонье шумели не так сильно, и лишь на трансферном рынке: красно-синие приобрели 21-летнего аргентинца Адольфо Гайча. С первых минут он, однако, не вышел. Стартовая заявка ЦСКА вообще выглядела как сладкий сон руководства Российского футбольного союза – в ней не оказалось ни одного иностранца. Такое в столичной команде случилось впервые с 1999 года.

Армейцы бодро начали встречу, и уже на восьмой минуте могли выйти вперед: после прострела Марио Фернандеса с острого угла опасно пробил Алан Дзагоев. Спустя десять минут ЦСКА открыл счет: красно-синие организовали контратаку, Иван Обляков издалека пробил и попал в защитника "Химок", а Константин Кучаев в касание добил отскочивший на него мяч в ворота.

На 30-й минуте у Дзагоева был великолепный шанс, чтобы удвоить счет. Фернандес добежал до лицевой линии и выдал пас на Алана, но тот из убойной позиции пробил мимо ворот. Перед свистком на перерыв десятый номер ЦСКА оправдался за упущенный момент: Кучаев оказался один на левом фланге, спокойно вырезал передачу в центр на Дзагоева, а Алан обработал мяч и отправил его точно в дальний угол.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов



Во втором тайме армейцы чуть подуспокоились, а "Химки" не рвались отыгрывать два мяча. Первый опасный момент после перерыва случился на 68-й минуте: Арнор Сигурдссон разогнал атаку, которую сам же мог и завершить после паса Фернандеса, однако удар у исландца вышел неточным.

Ближе к концу встречи подмосковная команда стала играть агрессивнее. Сначала неплохой момент не использовал Камран Алиев. А за три минуты до конца основного времени Владимир Дядюн пробил с линии штрафной, но Игорь Акинфеев спас красно-синих. Последнее слово в плане неиспользованных голевых эпизодов ЦСКА все же оставил за собой.

Уже в дополнительное время красно-синие могли красиво закончить матч голом новичка Адольфо Гайича. Наяир Тикнизян убежал в контратаку, с левого фланга прострелил на забегавшего аргентинца. Однако Гайч в касание угодил в перекладину.



К счастью для ЦСКА, этот момент не решал ничего: армейцы уверенно обыграли "Химки" со счетом 2:0.



Единственным, что омрачило эту победу, стала травма Дзагоева, которую он получил в начале второго тайма. На 55-й минуте Алан был вынужден покинуть поле, повредив заднюю поверхность бедра. Это уже его третье повреждение за год. Из-за двух предыдущих он не играл три месяца.

Травмы – настоящий кошмар для Дзагоева: за всю свою карьеру из-за этого он пропустил 826 дней, то есть почти два с половиной года. По поводу нынешнего повреждения сам игрок сказал тренерам, что не случилось ничего серьезного. Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на послематчевой пресс-конференции был настроен скептически: "Состояние Алана оценим завтра. Надеемся, ничего страшного, но, зная его, можно ожидать все".