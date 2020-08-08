Новые лимиты и адский график. Что нужно знать о предстоящем сезоне в РПЛ

Уже в субботу стартует очередной сезон Российской Премьер-лиги. В предстоящем чемпионате будет много нововведений – как связанных с коронавирусом, так и нет. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, что ждет клубы и болельщиков в новом розыгрыше чемпионата России.





Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Ожидаемый лимит на легионеров



Главное изменение нынешнего розыгрыша было анонсировано еще в 2017-м году, а принято летом 2019-го. Оно касается ограничения количества играющих в РПЛ легионеров. В прошедшем сезоне еще действовала схема "6+5", при которой на поле одновременно могли появиться не более шести иностранных игроков.

Новый вариант лимита – "8+17". Согласно ему, в заявку из 25 человек смогут попасть не более восьми зарубежных футболистов. Однако ограничений по выходу легионеров на поле нет – в игре могут одновременно участвовать хоть все восемь иностранцев. Кроме того, со следующего сезона не будут считаться легионерами игроки из стран Армении, Казахстана и Киргизии.



Футболисты из Белоруссии были внесены в список исключений еще год назад.



Но, несмотря на подобные послабления и долгую подготовку к изменению лимита, многим российским клубам пришлось в спешке разгружать заявку на предстоящий чемпионат. Так, "Зенит" расстался с Браниславом Ивановичем, не стал выкупать у "Порту" Йордана Осорио, а Эмануэля Мамману отправил в аренду в "Сочи".

Похожим образом пришлось поступить "Локомотиву", который избавился от Джефферсона Фарфана, а Брайана Идову отдал в аренду в "Химки". Или, например, "Краснодару", не ставшему выкупать Мануэла Фернандеша и продлевать контракт с Йоном Фьолусоном.

Неожиданный лимит на аренды



Но если лимит на легионеров был ожидаем и запланирован, то лимит на аренды свалился на клубы абсолютно внезапно. За несколько дней до старта чемпионата было решено внести две поправки в регламент, связанные с арендными соглашениями. Согласно этим изменениям, один клуб не сможет отдавать в аренду другому более двух футболистов, а также не сможет запрещать этим футболистам принимать участие в очных встречах.



Фото: Агентство "Москва"/Роман Кульгускин

Для чего это было сделано, в целом понятно. Перед новым сезоном вызвала скандал история с заключением сотрудничества между "Спартаком" и "Химками". По утверждениям различных спортивных СМИ, красно-белые оказали финансовую помощь подмосковному клубу, чтобы те смогли принять участие в Российской Премьер-лиге. В ответ "Спартак" планировал использовать "Химки" как свой фарм-клуб. В таком случае футболисты резерва красно-белых получали бы практику не в ФНЛ, а в Премьер-лиге.

Но другие клубы РПЛ такая идея не очень вдохновила. Хватило опыта сотрудничества "Зенита" и "Сочи", когда в команде Александра Точилина играло больше половины бывших футболистов сине-бело-голубых. Вдобавок пошли разговоры о том, что у "Спартака" будет сразу два фарм-клуба – "Химки" и "Уфа", которыми раньше руководил нынешний гендиректор красно-белых Шамиль Газизов. Поэтому 11 клубов РПЛ проголосовали за лимиты по арендам. Против поправок высказалось пять команд. Нетрудно догадаться, что это были "Спартак", "Химки", "Уфа", "Зенит" и "Сочи".

Снова плотный календарь и никаких переносов



Несмотря на то что возобновленный в прошлом сезоне чемпионат получилось завершить до 3 августа, как это рекомендовало УЕФА, избавиться от последствий коронавирусного перерыва Российская Премьер-лига (впрочем, как и другие национальные турниры) не сможет еще долго. Поэтому календарь РПЛ в первые шесть туров будет таким же жестким, как и в конце предыдущего сезона – команды будут играть через два дня на третий. После шести туров будет перерыв на матчи национальных сборных, затем игры Премьер-лиги вернутся в недельный цикл.

Кроме того, руководство РПЛ проработало единые правила на случай, если клуб не сможет принять участие в игре из-за заражения коронавирусом. По словам директора по проведению соревнований Премьер-лиги Евгения Савина, после обсуждений с клубами и Российским футбольным союзом абсолютное большинство проголосовало за отмену переносов.



Теперь если команда не сможет принять участие в матче, ей будет засчитано техническое поражение.



Но снятие с чемпионата после двух таких проигрышей действовать не будет.

Запрет на подростков в составе



Еще одно нововведение, связанное с событиями прошлого сезона, — это внесенный в регламент РПЛ пункт о запрете выхода на поле одновременно более двух игроков 18 лет и младше. Как утверждает директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин, за последние несколько лет в лиге был лишь один случай, когда на поле появлялось более двух футболистов младше 18 лет. Это скандальный матч "Ростова" и "Сочи", закончившийся рекордным поражением желто-синих со счетом 1:10.



Очевидно, что руководство лиги сделало выводы и попыталось обезопасить себя от подобных конфузов, которые могут нанести мощный удар по имиджу РПЛ. Тем не менее такое правило может вызвать проблемы, например, у ЦСКА, "Спартака" и "Локомотива", которые делают ставку в том числе и на перспективную молодежь. Но Савин заявил, что в случае появления юных талантливых игроков руководство лиги может внести последующие поправки в регламент.

"У клубов есть 25 человек в списке "А", а еще список "Б", в котором игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И еще список молодежного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это", – сказал Евгений Савин.