Кокорин, Гайч, Урунов. Главные трансферы московских клубов перед стартом РПЛ

Не успел закончиться предыдущий сезон Российской Премьер-лиги, как уже на этой неделе стартует очередной розыгрыш. Даже за такой короткий перерыв отечественные клубы успели организовать с десяток важных трансферов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о ключевых переходах столичных команд перед стартом чемпионата России.



Александр Кокорин





Фото: пресс-служба ФК "Спартак-Москва"

Откуда: "Сочи" (как свободный агент)

Куда: "Спартак"

Возраст: 29 лет

Гражданство: Россия

Амплуа: нападающий

Пожалуй, главный переход нынешнего межсезонья. Еще год назад Александр Кокорин отбывал наказание в колонии и был близок к завершению карьеры, а в это трансферное окно стал целью сразу четырех российских клубов. Больше всего Кокорин, в прошедшем сезоне защищавший цвета "Сочи", оказался нужен московскому "Спартаку". В стан красно-белых 29-летний игрок перешел на правах свободного агента, подписав долгосрочный контракт по схеме "3+1".

Адольфо Гайч





Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Откуда: "Сан-Лоренсо"

Куда: ЦСКА

Возраст: 21 год

Гражданство: Аргентина

Амплуа: нападающий

Молодой и рослый аргентинец – довольно логичное приобретение для армейцев. Последние несколько лет ЦСКА явно не хватает полноценного "столба" в нападении. В итоге атаки приходится завершать в первую очередь полузащитнику Николе Влашичу и во вторую – форварду Федору Чалову. Однако российский нападающий из-за своих габаритов зачастую просто не может освободиться от плотного прессинга. Адольфо Гайч, который подписал с ЦСКА соглашение аж на пять лет, должен исправить эту проблему.

Остон Урунов





Фото: пресс-служба ФК "Спартак-Москва"

Откуда: "Уфа"

Куда: "Спартак"

Возраст: 19 лет

Гражданство: Узбекистан

Амплуа: полузащитник

Еще один важный трансфер "Спартака", который напрашивался сразу после прихода Шамиля Газизова на пост гендиректора красно-белых. Остон Урунов хорошо проявил себя в "Уфе", поэтому многие ждали, что Газизов заберет игрока с собой из Башкирии. Так и произошло. 19-летний полузащитник, заключивший со "Спартаком" долгосрочный контракт (детали соглашения не раскрываются), наверняка усилит и разнообразит игру красно-белых в центре поля.

Сильвестр Игбун





Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Откуда: "Уфа"

Куда: "Динамо"

Возраст: 29 лет

Гражданство: Нигерия

Амплуа: нападающий

Переход Игбуна в "Динамо" сложно назвать полноценным трансфером: Слай на правах аренды провел в московском клубе почти весь прошедший сезон. По окончании чемпионата бело-голубые могли выкупить игрока у "Уфы", чем и воспользовались, подписав с Игбуном двухлетнее соглашение. Насколько нигериец поможет команде Кирилла Новикова, сказать тяжело. Во всяком случае, сам Слай, сердечно поблагодаривший руководство и болельщиков за веру в него, на следующий сезон настроен решительно.

Даниил Фомин





Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Откуда: "Уфа"

Куда: "Динамо"

Возраст: 23 года

Гражданство: Россия

Амплуа: полузащитник

Первой по-настоящему успешной сделкой "Динамо" в это окно можно считать трансфер Фомина. Воспитанник "Краснодара", которого хотели бы видеть в своем составе многие отечественные команды, мог перейти вместе с Уруновым в "Спартак". Но в результате перешел вместе с Игбуном в "Динамо". 23-летний полузащитник в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром "Уфы", забив шесть голов. Хочется надеяться, что в "Динамо" у Фомина получится раскрыться еще больше.

Жасурбек Жалолиддинов





Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Откуда: "Бунедкор"

Куда: "Локомотив"

Возраст: 18 лет

Гражданство: Узбекистан

Амплуа: полузащитник

Жасурбек – один из самых талантливых молодых футболистов не только Узбекистана, но и всего мира прямо сейчас. В прошлом году британская газета The Guardian включила его в список 60 лучших игроков 2002 года рождения. Понятно, что карьера 18-летнего полузащитника в России может пойти по непредсказуемому пути. Но истории Элдора Шомуродова и новичка "Спартака" Остона Урунова показывают, что у Жалолиддинова есть все шансы стать главным открытием предстоящего сезона РПЛ.

Виталий Лысцов





Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Откуда: "Крылья Советов"

Куда: "Локомотив"

Возраст: 25 лет

Гражданство: Россия

Амплуа: защитник

Переход Лысцова в "Локомотив" – это самое настоящее возвращение домой. Виталий – воспитанник железнодорожников, попал в академию красно-зеленых в 12 лет. Правда, за основу сыграл всего однажды – и то выйдя на замену в дополнительное время. После были переезд в португальскую "Лейрию", покупка в "Бенфику" и большие надежды, а затем камбэк в Россию – в "Крылья Советов". Поиграв в Самаре полсезона, Лысцов решил попробовать себя снова там, где начинал. И "Локомотив" принял Виталия с распростертыми объятиями.

