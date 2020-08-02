Кокорин – в "Спартаке". Почему этот безумный трансфер обречен на успех

2 августа московский "Спартак" официально объявил о переходе в стан красно-белых нападающего Александра Кокорина. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как состоялся этот трансфер и почему Кокорин и "Спартак" идеально подходят друг другу.





Ровно год назад об Александре Кокорине говорили только в одном контексте. Тогда футболист отбывал наказание в колонии, сильно набрал вес и, казалось, был максимально близок к тому, чтобы завершить карьеру. Между тем детали уголовного дела, имевшего мало отношения к большому спорту, успели обсмаковать все кому не лень. Как Кокорин с полузащитником Павлом Мамаевым, приехав сразу после матча "Зенит" – "Краснодар" из Петербурга в Москву, всю ночь отмечали десятилетие своей дружбы. Как на следующее утро сначала подрались с водителем ведущей Первого канала, а затем в кафе на Арбате – с чиновником Минпромторга.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Судебный процесс тоже вышел показательнее некуда. Даже учитывая общественный резонанс, вряд ли кто-то всерьез рассчитывал на реальные сроки. Но мало того, что рассмотрение дела затянулось больше чем на полгода, вдобавок и приговор оказался максимально строгим: в мае 2019-го Кокорину и его младшему брату, тоже участнику тех событий, дали 18 месяцев колонии общего режима; Мамаеву и еще одному члену их компании Александру Протасовицкому – 17.



И пусть Кокорин-старший и Мамаев вышли из тюрьмы уже в сентябре, год без профессионального футбола и, что не менее важно, разбитая в хлам репутация не могли пройти бесследно.



Однако оба спортсмена доказали, что их рано списывать со счетов. Мамаев, которого после всего произошедшего уже не хотели видеть в "Краснодаре", перешел в "Ростов" и почти сразу стал игроком основного состава. А Кокорин из "Зенита" отправился в "Сочи", ставший фарм-клубом петербургской команды.



Хотя, как позднее утверждал Александр, было вполне реальное предложение от "Марселя": провансальцы выходили на "Зенит" с просьбой о трансфере, но питерцы ответили отказом. Тем не менее, оказавшись на юге России, а не Франции, Кокорин не скис, а очень даже смог проявить себя.

За десять матчей форвард наколотил семь голов и стал вторым в лиге по соотношению забитых мячей и проведенных на поле минут.



По окончании сезона в Российской Премьер-лиге Кокорин и вовсе стал идеальной мишенью для большинства отечественных клубов. Во-первых, уже упомянутые выше показатели и достаточно хорошая форма. Во-вторых, со следующего розыгрыша в РПЛ начнет действовать новый лимит на легионеров – максимум восемь иностранцев в заявке на сезон. И не все клубы до сих пор разобрались с этим правилом. И в-третьих, у Александра закончился контракт с "Зенитом", и любая команда могла подписать его свободным агентом.



Реальных претендентов было четыре – "Рубин", "Локомотив", "Спартак" и "Сочи". С последними точно ничего не срослось бы: Кокорин воспринимал Сочи как ссылку и приоритетом считал возвращение в столицу. Скорее всего, по этой же причине отпал вариант с "Рубином".

Из перехода в "Локо" вышла бы отличная пиар-кампания: Кокорин, воспитанник железнодорожников, провел в системе красно-зеленых целых восемь лет. Поэтому подобный трансфер в клубе обставили бы как возвращение в родную гавань. Но это было бы в духе прошлого руководства "Локомотива". Нынешнее, несмотря на желание главного тренера Марко Николича видеть Кокорина у себя в команде, от услуг Александра все же отказалось.

А вот "Спартак" не побоялся подпорченной репутации и принял игрока с распростертыми объятиями. Символично, что за несколько дней до объявления о подписании контракта Кокорин снова оказался в суде – на этот раз в связи с пересмотром того самого приговора и его возможной отменой.

Хороший знак, что жизнь налаживается и пора начинать все заново.



Во всяком случае, для Кокорина пока что все складывается как нельзя лучше. В "Спартаке" он почти наверняка будет играть в основе и составит компанию в нападении Александру Соболеву. Насколько хорошей получится их связка, покажет время, но в перспективе этот дуэт спокойно может затмить Артема Дзюбу и Сердара Азмуна. Подобное сравнение напрашивается само собой: по амплуа Кокорин ближе к иранцу, тогда как Соболев – это рослый нападающий вроде 22-го номера "Зенита".

Но с точки зрения бэкграунда более явна будущая дуэль Кокорина и Дзюбы. Оба имеют имеют строптивый характер и не раз попадали в скандалы. Оба оказывались в стане непримиримого соперника: Дзюба в 2015-м перешел из "Спартака" в "Зенит", пять лет спустя Кокорин проделал обратный путь.



И хотя в 2013 году Александр признавался, что никогда не перейдет в стан красно-белых (в девять лет он не прошел просмотр в "Спартаке", после чего затаил на команду обиду) – все это в прошлом.

"Наверное, это было глупо. Сейчас я здесь, я хочу играть. И пришел помочь "Спартаку" вернуть ту команду, которую все привыкли видеть", – сказал Кокорин в первом интервью клубному YouTube-каналу. Если желание игрока искренне и он дальше готов работать в том же темпе, что и в "Сочи", то, каким бы сейчас рискованным ни казался этот трансфер, все должно сложиться удачно как для Кокорина, так и для "Спартака". И, возможно, спустя годы будет все больше поводов вспоминать не про летящие в головы стулья, а про красиво залетающие голы.