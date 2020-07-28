Груз хрустальный. Кто и как ломал Кубок России

На прошлой неделе "Зенит" одолел "Химки" и выиграл Кубок России. Во время празднования произошла неловкая ситуация – петербуржцы случайно сломали крышку хрустальной награды. Однако кубку страны достается уже не в первый раз. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов вспоминает, от кого еще пострадал этот трофей.



Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Конфузы со спортивными наградами случаются не так уж редко. В этом плане лидер по нелепым историям – это Кубок Стэнли, который каждый год гостит у хоккеистов победившей в турнире команды, а те упражняются в остроумии и изгаляются над трофеем как могут. Кто-то ест из него макароны, кто-то кормит собак, а кто-то – устраивает с ним катание на санях. Немудрено, что это приводило и приводит к несчастным (для кубка) случаям, некоторые из которых случились почти сотню лет назад.

Например, в 1924 году игроки "Монреаль Канадиенс" после жуткой попойки просто оставили кубок в канаве. Там трофей и пролежал до следующего дня, пока хоккеисты не забрали его обратно. А через год дети тренера "Виктории Кугарс" гвоздем нацарапали на нем свои имена. К слову, спустя 15 лет они действительно выиграли Кубок Стэнли, и оказались увековечены на награде уже совершенно законно.

В футболе оказии с наградами тоже бывают. Один из самых известных примеров – чемпионский парад "Реал Мадрида" в 2011 году после победы в Кубке Испании, когда капитан "сливочных" Серхио Рамос уронил трофей прямо под колеса автобуса. А в 2018-м во время церемонии награждения медалями и кубком Английской премьер-лиги украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко так радовался победе, что не заметил, как сбил трофей.



Фото: AP Photo/Arturo Rodriguez

Похожие истории случались и в России. Причем чаще всего – с кубком страны. Причина этого не только в небрежном отношении футболистов, но и в хрупком материале: с 2001 года за победу в Кубке России вручается хрустальный трофей стоимостью свыше 100 тысяч долларов, который был разработан по заказу Российского футбольного союза.

2002 год – ЦСКА

В 2002 году армейцы обыграли "Зенит" и впервые стали обладателями Кубка России. По сути, именно с этого момента началась история того "золотого" ЦСКА, который позднее не раз выиграет чемпионат страны, а затем возьмет Кубок и Суперкубок УЕФА.

Тогда же новый хрустальный Кубок России впервые провалил тест на прочность. Полузащитник армейцев Андрей Соломатин, забивший победный гол в ворота сине-бело-голубых, так рьяно тряс трофей, что в конце концов у него отломилась ручка, и кубок упал футболисту на голову.



ФОТО: ТАСС/Игорь Уткин

2007 год – "Локомотив"

В 2007 году обладателями Кубка России стали столичные железнодорожники. В финале они обыграли "Москву", которую тогда тренировал молодой Леонид Слуцкий. Для "Локомотива" этот трофей тоже был долгожданным – клуб утратил былую мощь начала нулевых и нуждался в подтверждении собственной значимости. Поэтому радость от выигранного кубка была гигантская, что отчасти и вылилось в разбитую награду.

Вину за произошедшее взял на себя капитан "Локомотива" Дмитрий Лоськов. Как признался футболист, кубок треснул у основания, когда игрок в раздевалке наполнил его шампанским. В итоге красно-зеленые взялись починить трофей за свой счет: клуб отправил награду на ремонт в Гусь-Хрустальный, где он был изготовлен. И спустя два месяца "Локомотив" вернул обновленный трофей в РФС.

2010 год – "Зенит"

В 2009-м году трофей уехал на вечное хранение к ЦСКА, который стал пятикратным обладателем Кубка России. Поэтому для следующего розыгрыша, в котором "Зенит" завоевал титул, обыграв в решающем матче "Сибирь", была изготовлена новая чаша. Однако с ней случилось то же самое, что и со старым кубком тремя годами ранее – трофей раскололся у основания.

Как выяснилось позже, случилось это, когда нападающий петербуржцев Роман Широков передавал награду вратарю Вячеславу Малафееву. В итоге из Ростова в Петербург кубок прибыл уже в "разбитом" состоянии. "Зенит" починил трофей за свой счет, но без лишних премудростей: компания-изготовитель просто зачистила место скола и склеила трофей по шву. Но как показала практика, от проблем в будущем это не спасло.

2011 – ЦСКА

Кубок России продержался без ремонта ровно год. В 2011-м ЦСКА в шестой раз стал победителем этого турнира, одолев в финале "Аланию". И снова праздник в раздевалке, и снова – разбитый у основания кубок. На этот раз крайним оказался нападающий армейцев Томаш Нецид. Когда трофей с шампанским передавали по кругу, он треснул именно в руках чеха. Позже он оправдывался: "Я его не ломал, меня подставили. А вообще, пусть РФС в следующий раз делает более крепкие кубки". Трофей, конечно, снова починили, а гендиректор компании-изготовителя публично высказался о том, что кубок и дальше будет ломаться.



Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

2020 – "Зенит"

Тем не менее награда продержалась без поломок целых девять лет. То ли команды так трепетно к ней относились, то ли ремонт оказался более удачным, чем обычно, но Кубок России оставался целым и невредимым до июля 2020-го, когда трофей снова выиграл "Зенит", одолев в заключительной встрече "Химки". Как и десять лет назад, петербуржцы оформили золотой дубль. И, как и десять лет назад, разбили Кубок России.

Как ни странно, на этот раз сломалось не многострадальное основание, а крышка. Виновником инцидента стал капитан "Зенита" Бранислав Иванович, который уронил трофей при передаче его своему одноклубнику Магомеду Оздоеву, из-за чего верх награды разлетелся вдребезги. Скорее всего, трофей снова починят за счет провинившейся команды. Но, возможно, это знак и стоит всерьез задуматься о замене хрустальной награды на металлическую? Тем паче что наверняка нынешний трофей через год-два заберут к себе на вечное хранение "Зенит" или "Локомотив".