Драматичный финал. "Зенит" одолел "Химки" и выиграл Кубок России

25 июля петербургский "Зенит" в финале Кубка России в Екатеринбурге обыграл подмосковные "Химки". Единственный гол во встрече с пенальти забил Артем Дзюба. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как клуб с берегов Невы оформил золотой дубль.



Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Не успели остыть эмоции от только-только закончившегося сезона в Российской премьер-лиге, где победителем в шестой раз в истории стал "Зенит", как на очереди уже оказался финал Кубка России. Побороться за трофей предстояло новоиспеченному чемпиону и подмосковным "Химкам", которые на прошедшей неделе наконец-то определились со своим будущим и заявили, что сыграют в РПЛ в следующем сезоне. Фаворит в кубковом противостоянии был очевиден. Однако "Химки" тоже достойно проявили себя в этом турнире: в 1/16 они разгромили "Рубин", затем одолели "Оренбург", разнесли московское "Торпедо" и в полуфинале полностью переиграли "Урал". Так что игра обещала быть как минимум не в одну калитку.

Противостояние действительно получилось на равных. "Зенит" ожидаемо активнее атаковал и вообще играл первым номером. Но "Химки" грамотно оборонялись, не давая распорядиться пространством и изредка выбирались в перспективные контратаки. Первый по-настоящему опасный момент случился лишь на 22-й минуте. Вячеслав Караваев с правого фланга навесил в штрафную, Артем Дзюба замысловато пробил плечом вместо головы и угодил в штангу. А спустя три минуты к голу оказался близок Малком. Бразилец устроил проход по центру и нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч летел в левый угол, но вратарь "Химок" Илья Лантратов в красивом прыжке спас свою команду.

Впоследствии голкипер подмосковного клуба еще не раз выручал одноклубников. В начале второго тайма Лантратов и вовсе выдал невероятный отрезок. Сначала затащил выход практически один на один с Сердаром Азмуном. Иранец пытался перебросить вратаря, но голкипер отлично занял позицию и не дал мячу попасть в сетку. Затем после углового отбил сразу два удара подряд: сначала от Дзюбы, затем на добивании – от Ярослава Ракицкого. А еще через минуту 22-й номер "Зенита" проник в штрафную и пробил с близкого расстояния, но вездесущий Лантратов вновь оказался там, где надо, и вынес мяч ногами.



Фото: ТАСС/Донат Сорокин

На некоторое время игра опять выровнялась. "Зенит" безуспешно пытался вскрыть оборону "Химок", но защитники не давали питерцам возможности для удара. А когда дело доходило до выстрелов, спасал Лантратов. Например, на 75-й минуте Дуглас дос Сантос навесил в штрафную, Азмун пробил головой, и голкипер "Химок" великолепно выпрыгнул и парировал удар. Тем не менее дотянуть до конца основного времени без пропущенных голов у "Химок" не получилось. На 82-й минуте Малком ворвался в штрафную, дошел до лицевой линии, где получил по ноге от Евгения Гапона. Главный арбитр Владимир Москалев посчитал, что это пенальти. В итоге одиннадцатиметровый реализовал Артем Дзюба, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Несмотря на пропущенный гол, "Химки" не опустили руки и бились до последнего. На 86-й минуте после подачи с углового Артема Поляруса мощно, но точно в руки Михаилу Кержакову пробил Дмитрий Барков. А на 88-й минуте Максим Мартусевич из отличной позиции нанес плотный удар рядом со штангой. Но настоящая драма развернулась в заключительные секунды матча. После розыгрыша углового на шестой добавленной минуте Камран Алиев забросил мяч в штрафную, Мохамед Конате в касание перевел снаряд на Егора Данилкина, а тот пробил головой в крестовину. Тут же прозвучал финальный свисток, а футболисты "Химок" от досады упали на газон – от дополнительного времени их отделили считанные сантиметры.



Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Для "Зенита" нынешний Кубок России стал четвертым по счету. Последний раз сине-бело-голубые побеждали в этом турнире в 2016 году. Помимо этого, выиграв в кубке и чемпионате страны, "Зенит" оформил золотой дубль. Для петербургского клуба это стало вторым подобным достижением в истории – первое случилось ровно десять лет назад. Такое крупное событие команда отметила настолько ярко, что сломала Кубок России – во время празднования игроки случайно уронили трофей на газон, из-за чего крышка хрустальной награды разлетелась на осколки. Впереди у "Зенита" шанс побороться еще и за Суперкубок России (к счастью, его уже не разобьешь). 7 августа петербуржцы встретятся с вице-чемпионом страны – московским "Локомотивом".