Футболисты "Зенита" разбили трофей Кубка России

Фото: instagram.com/zenit_spb
Футболисты "Зенита" разбили крышку Кубка России. Инцидент произошел во время празднования победы в финале турнира над подмосковными "Химками".
Во время фотографирования команды с трофеем капитан "Зенита" Бранислав Иванович уронил трофей при передаче его партнеру, в результате разбилась крышка хрустальной чаши.
July 25, 2020
Подобный случай произошел в 2007 году с "Локомотивом". Красно-зеленые праздновали победу в Кубке России и капитан Дмитрий Лоськов выронил трофей. Тогда повредили серебряную подставку хрустальной чащи.
В финале Кубка России 25 июля "Зенит" обыграл "Химки" со счетом 1:0. Матч проходил в Екатеринбурге. Единственный мяч с пенальти забил Артем Дзюба. Петербуржцы сделали золотой дубль в сезоне-2019/20 – добавили победу в Кубке к золотым медалям чемпионата России.
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