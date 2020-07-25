"Зенит" стал обладателем Кубка России по футболу

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

"Зенит" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу. Петербургский клуб победил подмосковные "Химки" со счетом 1:0.

Матч прошел в Екатеринбурге. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.

В матче за Олимп – Суперкубок России "Зенит" 7 августа сыграет с занявшим второе место в чемпионате страны московским "Локомотивом".

"Зенит" выиграл трофей в четвертый раз (1999, 2010, 2016, 2020), еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР (1944). "Зенит" оформил так называемый золотой дубль – в один сезон клуб выиграл чемпионат и кубок страны. Подобное удалось "Зениту" во второй раз в истории (первый раз – 2010 год).

Петербургский клуб является шестикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020), четырехкратным обладателем суперкубка страны (2008, 2011, 2015, 2016), победителем Кубка и Суперкубка УЕФА (оба – 2008), Кубка Интертото (2000).

Ранее сообщалось, что сезон-2020/21 Российской Премьер-лиги (РПЛ) стартует 8 августа. До сентябрьского перерыва на международные матчи должны состояться шесть туров РПЛ. Последний тур перед зимним перерывом намечен на 15-17 декабря. Сезон-2020/21 чемпионата России завершится 16 мая, 10 и 14 февраля – резервные дни.