Цорн, выйди вон. Почему отставка гендиректора "Спартака" не решит проблемы клуба

7 июля московский "Спартак" объявил об отставке генерального директора футбольного клуба Томаса Цорна. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему красно-белые решили поменять главного менеджера клуба и сможет ли новый гендиректор наладить работу в команде.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Шутки про цикл жизни болельщиков "Спартака" уже давно перестали быть шутками. Приход новых людей – будь то тренер, генеральный или спортивный директор – всегда сопровождается большими надеждами. Затем клуб начинает приносить результат, демонстрировать яркую игру. А потом также быстро сдувается, а фанаты требуют ухода некомпетентных, по их мнению, людей из легендарной и богоспасаемой команды. В конце концов происходит символическое изгнание, после которого цикл запускается по новой. И так уже полтора десятка лет.

Был у этого порочного круга небольшой разрыв в виде чемпионства в сезоне 2016/2017. Но в остальные годы схема работала безотказно. И вот снова та же история. "Спартак" прямо сейчас занимает седьмую строчку в Российской премьер-лиге и уже совсем точно не поднимется выше шестого места. Остается уповать лишь на Кубок России, где красно-белые поспорят за путевку в финал с "Зенитом". В случае победы в турнире "Спартак" попадет в квалификацию Лиги Европы. Но если сине-бело-голубые окажутся сильнее, то московская команда впервые за пять лет пролетит мимо еврокубков.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В общем, ситуация незавидная. И по мнению владельца "Спартака" Леонида Федуна и совета директоров клуба, вина за провал команды лежит в большей степени на плечах гендиректора Томаса Цорна. Логика в этом, безусловно, есть. 33-летний Цорн, который пришел в стан красно-белых в мае прошлого года, так и не решил поставленные перед клубом задачи. Но наибольшие вопросы вызвали даже не турнирные неудачи, а финансовые и трансферные. Чего стоила только покупка Эсекьеля Понсе из "Ромы" вместе с пятым (!) вратарем римской команды Андреа Романьоли, который в итоге не сыграл за "Спартак" ни минуты. Да и главный тренер Доменико Тедеско, пришедший на смену Олегу Кононову, оказался не сильно лучше своего предшественника.

В сухом остатке из положительных моментов получаются лишь возвращение в клуб Зелимхана Бакаева и покупка из "Крыльев Советов" Александра Соболева. Так ли это много, чтобы оставлять Цорну управление клубом? Пожалуй, что и правда не очень. Однако что изменится с приходом нового генерального директора? Может ли вообще что-то измениться, учитывая, что в эпоху Леонида Федуна "Спартак" выигрывал лишь однажды? И действительно ли вопросы стоит задавать Цорну, Тедеско и многим другим, кто был до них, а не не совету директоров, который допускает систематические кадровые ошибки? Ведь если из клуба с определенной периодичностью вылетают "не те" люди, значит это недочет тех, кто подобных людей на работу берет.

Конечно, "Спартак" – это клуб Леонида Федуна, который у него никто не отберет. И никакие требования болельщиков о продаже команды погоды не изменят. Но Леониду Арнольдовичу стоит подумать над прокачкой навыков в том, что сейчас называется модным выражением human resources. Иначе нового гендиректора вскоре постигнет та же судьба, что и Цорна, а клуб и дальше будет двигаться по своему устоявшемуся циклу. Придет ли на смену бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев, которого сейчас активно сватают в "Спартак" или кто-то другой – абсолютно неважно. Исход будет один и тот же. Обычно говорят, что не место красит человека, а человек – место. Но "Спартак" – это, судя по всему, место проклятое. И классические установки тут не работают. Так что если уж что-то менять, то начинать нужно именно с этого.