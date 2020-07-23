Золото "Зенита", провал "Спартака" и пандемия. Чем запомнится прошедший сезон РПЛ

Сезон в Российской премьер-лиге закончен. 22 июля состоялись заключительные матчи чемпионата, по итогам которых решилось, кто будет играть в Лиге чемпионов, а кто – в Лиге Европы. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этих и других итогах сезона в РПЛ.

Чемпионство "Зенита"

Очевидный лидер в гонке за золотые медали в этом розыгрыше Российской премьер-лиги наметился уже с первых туров. "Зенит" хоть и был не в слишком хорошей форме (что затем наглядно показало выступление в Лиге чемпионов), но у других отечественных клубов все было еще хуже. "Краснодар" на старте чемпионата попал в затяжной кризис и полностью так и не выбрался из него до самого конца сезона. ЦСКА уже второй год подряд пытался вывезти за счет молодежи. Но рассчитывать на чемпионство с таким составом было бы слишком самонадеянно.

Пожалуй, реальную борьбу за титул мог навязать "Локомотив". Но железнодорожники быстро столкнулись с кадровыми проблемами, которые не позволили клубу качественно играть на несколько фронтов – в чемпионате России, кубке страны и Лиге чемпионов. Поэтому уже в начале второго круга стало понятно, что "Зенит" почти наверняка выиграет РПЛ. И даже перерыв, вызванный пандемией, не помешал петербуржцам спокойно довести начатое до конца и взять золотые медали за рекордные четыре матча до конца сезона.



Борьба за Лигу чемпионов

Куда дольше держалась интрига в борьбе за места в еврокубках. Вернее, кто в каком турнире будет играть. Ведущая пятерка четко определилась практически тогда же, когда стало ясно, что "Зенит станет в этой пятерке первым. Однако в остальном "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА и "Ростов" могли с равной вероятностью оказаться как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Только за два тура до конца из борьбы за ЛЧ окончательно отвалился "Ростов". А перед заключительным матчем сезона прямая путевка в групповой этап Лиги чемпионов досталась "Локо". В итоге в последнем туре место в самом престижном клубном турнире разыгрывали между собой ЦСКА и "Краснодар".

Армейцы играли против "Тамбова", "быки" встречались на своем поле с "Ахматом". Красно-синим для попадания в ЛЧ нужно было не только победить своего соперника, но и надеяться на поражение или ничью в матче "Краснодара". Но южане разгромили грозненцев и замкнули итоговую тройку лидеров. А ЦСКА пришлось довольствоваться местом в Лиге Европы.

Провал "Спартака"

Если итоговое расположение первых четырех команд вышло точно таким же, как и в прошлом году, то "Спартак", занявший в предыдущем сезоне пятое место, оказался в нынешнем розыгрыше аж на седьмой строчке. Впрочем, могло быть еще печальнее – за два тура до конца чемпионата красно-белые и вовсе шли одиннадцатыми, всерьез рискуя вылететь в ФНЛ. "Спартак" в этом году выдал один из самых провальных сезонов в своей истории. Не помог ни теперь уже бывший гендиректор Томас Цорн, ни теперь уже ушедший и даже завершивший карьеру чемпион мира Андре Шюррле, ни купленный за рекордные для клуба 18 миллионов евро Гус Тил. Да и остальная команда, возглавляемая Доменико Тедеско, тоже не блистала.

Возможно, ситуацию поменяет Шамиль Газизов, сменивший на посту генерального директора "Спартака" Цорна. Бывший менеджер "Уфы" утверждает, что в следующем чемпионате столичная команда выступит намного успешнее. Но пока что это лишь планы. А нынешний сезон все болельщики красно-белых наверняка уже хотят забыть как можно быстрее.

"Химки" Шредингера

История "Химок" не совсем относится к сезону РПЛ 2019/2020, но тем не менее подмосковный клуб перед последним туром напрямую повлиял на итоги прошедшего чемпионата. Причем "Химки" не сделали для этого ровным счетом ничего. Просто заявили о том, что в следующем сезоне все-таки выступят в Премьер-лиге. Сага с их участием в РПЛ тянулась больше двух месяцев. Подмосковная команда заняла второе место в Футбольной национальной лиге и получила повышение в классе, но тут же стали ходить разговоры о том, что у клуба нет спонсоров и что предстоящий год "Химки" снова проведут в ФНЛ.

В какой-то момент с этим вариантом развития событий, казалось, смирились все – от болельщиков клуба до министра спорта Московской области. Подобная ситуация вполне устраивала команды, висевшие на грани вылета из Премьер-лиги, особенно "Крылья Советов". Однако 22 июля министр спорта Подмосковья Роман Терюшков заявил, что "Химки" нашли спонсоров и все же выступят в РПЛ. А это значит, что самарцы должны будут пойти на понижение. По иронии судьбы, главный тренер "Крыльев" – Андрей Талалаев, который возглавлял "Химки" в первой половине нынешнего сезона и ушел после того, как в подмосковной команде "сменили вектор" и отказались от борьбы за Премьер-лигу.

Пандемия идиотизма в РПЛ

На самом деле случай с "Крыльями Советов" – один из многих эпизодов абсурда в прошедшем чемпионате России. До пандемии все шло, в общем-то, неплохо. Да, была неразбериха с VAR, судьи по-прежнему допускали ошибки, качество футбола иногда оставляло желать лучшего. Но после возобновления Премьер-лиги ко всему этому добавился критический пункт – отсутствие какого бы то ни было спортивного принципа. Достаточно было не продумать регламент проведение футбольных матчей в условиях пандемии и вуаля – хлипкий порядок в лиге превратился полный хаос.

При карантине и одних и похожих вводных "Ростов" был вынужден играть подростками из своей академии, "Оренбург" получал два технических поражения, "Динамо" переносило игру и на следующей неделе играло основой, а "Уфа" при заражении одного игрока и вовсе ничего не делала. По сути, эта же неразбериха и решила судьбу вылетевших команд. Первым аутсайдером стал "Оренбург". А "Крылья Советов" из РПЛ выкинул "Тамбов", получивший три "технических" очка от заболевшего под конец "Сочи". Вот таким и вышел прошедший чемпионат – местами ожидаемым, местами сумбурным и интригующим, а местами – дико абсурдным.