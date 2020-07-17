Два пенальти вывели "Локо" в Лигу чемпионов. Как красно-зеленые одолели ЦСКА в дерби

"Локомотив" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги обыграл ЦСКА. Столичное дерби закончилось со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему армейцы были ближе к победе, но выиграл именно "Локомотив".

В последних турах РПЛ неразбериха в верхней части таблицы, продолжавшаяся весь сезон, превратилась в фарс. Клубы, борющиеся за Лигу чемпионов и/или Лигу Европы, последовательно теряли очки, будто никто из них не хотел попасть ни в один из этих турниров. С "Зенитом" было бы все понятно: оформив титул за четыре тура до конца сезона, петербуржцы могли делать что вздумается. Но других команд это никак не касалось – для них турнирная гонка находилась в самом разгаре. Тем паче когда на кону несколько (десятков) миллионов евро, которые можно получить благодаря участию в ЛЧ и ЛЕ.

Однако это не помешало за пять туров до окончания чемпионата "Краснодару" потерять очки с "Рубином" и "Крыльями Советов", "Локомотиву" также неважно выступить против самарцев, "Сочи", "Спартака" и "Уфы", а "Ростову" и вовсе выдать безвыигрышную серию из четырех ничьих и одного поражения. Пожалуй, только ЦСКА неожиданно обрел второе дыхание и даже в какой-то момент замахнулся на Лигу чемпионов вместо ЛЕ. Победа над "Спартаком", два разгрома со счетом 4:0 – над "Оренбургом" и "Ахматом". И лишь ничья с "Рубином" поставила под сомнение выступление армейцев в ЛЧ. Все должна была решить игра против "Локомотива", но победителем в ней в итоге стали красно-зеленые.

Когда-то давным-давно английский футболист (а ныне – эксперт и телеведущий на "Би-би-си") Гари Линекер сказал теперь уже легендарную фразу: "Футбол – простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает". После сегодняшнего дерби можно было бы смело заменить Германию на "Локомотив", настолько хорошо подходила под произошедшее эта цитата. Ведь каким бы нелогичным не казался результат этого матча, он был абсолютно справедлив и закономерен. Армейцы больше владели мячом, имели больше моментов и вообще выглядели лучше и бодрее своих соперников. Но все решило не мастерство в исполнении у чужих ворот, а ошибки – у своих.

Уже на шестой минуте ЦСКА мог открывать счет. После выноса Кирилла Набабкина от своей штрафной за мяч зацепился Федор Чалов. Голкипер "Локомотива" Гилерме зачем-то побежал навстречу нападающему ЦСКА и оказался отыгран. На счастье вратаря ситуацию спас Мурило, отобравший мяч у Чалова. Самый опасный момент у армейцев случился на 21-й минуте. Красно-синие заработали штрафной, который пробил Игорь Дивеев. Мощный и плотный удар пришелся в крестовину. Попади Дивеев на несколько сантиметров ниже, и этот гол мог бы рассчитывать на попадание в десятку лучших в сезоне. Но армейцы в первом тайме так и остались без голов. А вот железнодорожники забили с пенальти.

На 30-й минуте Дивеев срубил Эдера, судья Евгений Турбин после видеоповтора указал на точку. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Миранчук: полузащитник "Локо" развел Игоря Акинфеева и мяч по разным углам. Во втором тайме ЦСКА значительно прибавил – и в плане контроля игры, и в плане скорости. Но лишь на 71-й минуте это вылилось в ответный гол. Все началось с аута в центре поля от Марио Фернандеса. Никола Влашич поборолся за скидывание, развернулся и отдал передачу налево на Георгия Щенникова. Тот прострелил в штрафную, мяч отскочил от Мурило прямо на ногу Влашичу. Хорват использовал шанс на сто процентов, отправив снаряд в сетку.

После забитого мяча ЦСКА включился в игру еще активнее. "Локомотив", напротив, пытался закончить матч на триумфальной ноте. Однако удар Миранчука из-за пределов штрафной пришелся мимо цели. А Гжегож Крыховяк из убойной позиции пробил точно в руки Акинфееву. Помощь пришла откуда не ждали. На 89-й минуте железнодорожники заработали стандарт, который подал Алексей Миранчук. Ведран Чорлука пробил неудачно, и момент, казалось, был заигран. Однако видеопомощники арбитра подсказали, что в момент подачи штрафного рукой сыграл Набабкин. Главный судья посмотрел повтор и назначил второй пенальти в ворота ЦСКА, который вновь реализовал Алексей Миранчук.

В результате "Локомотив" победил в дерби и теперь уже точно сыграет в Лиге чемпионов. Однако для попадания в групповой этап железнодорожникам необходимо обыгрывать "Урал" в заключительном туре. Что касается ЦСКА, то их еврокубковая судьба после матча с "Локо" полностью зависит от выступления "Краснодара". Для прохода в квалификацию Лиги чемпионов армейцам необходимо во что бы то ни стало обыгрывать "Тамбов" и надеяться на проигрыш "быков" "Ахмату" и "Динамо". Или же на проигрыш и ничью. В остальных ситуациях ЦСКА будет выступать в Лиге Европы.