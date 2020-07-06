"Зенит" досрочно стал чемпионом России. Почему в этом сезоне по-другому и быть не могло

Петербургский "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги обыграл в гостях "Краснодар". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сине-бело-голубых. Это позволило команде с берегов Невы досрочно стать чемпионом России. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как это было.

Фото: РИА Новости

Не будем лукавить – с чемпионом в этом сезоне давно уже было все понятно. Конечно, и у других клубов были шансы на титул. Но как же хорош был "Зенит". Шутки шутками, а команда Сергея Семака в этом сезоне и правда выдавала не то чтобы высокий, но достаточный для того, чтобы быть фаворитом в чемпионской гонке, уровень. А главное – какую-никакую стабильность. И пусть в еврокубках провалились абсолютно все российские клубы, рассчитывавшие на победу в РПЛ, "Зенит" после этого трясло меньше всего.

То ли дело "Краснодар" и ЦСКА, которые почти половину чемпионата провели как на сельской дороге: то нормально, то колдобины, то увязли намертво. У армейцев все и вовсе закончилось фарсом: главный тренер Виктор Ганчаренко подал в отставку, но потом все же передумал и вернулся обратно. Более весомые шансы на титул имел "Локомотив", однако руководство железнодорожников провернуло идиотский трюк с увольнением легендарного наставника клуба Юрия Семина и после этого поставило крест на титуле в нынешнем сезоне. Так что чемпионство "Зенита" было лишь вопросом времени.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

И время для этого подошло почти идеальное – матч с "Краснодаром", одним из главным соперников за титул. Тем паче что именно игра с командой Мурада Мусаева в апреле 2019-го стала ярчайшей встречей прошлогоднего сезона. И нынешний поединок, хоть и с немного предсказуемым концом, оказался не менее выдающимся. "Зенит" открыл счет уже на пятой минуте после грубой ошибки "Краснодара". Матвей Сафонов решил быстро ввести мяч в игру и отпасовал его ближнему защитнику. Но того уже подкарауливал Сердар Азмун: иранец выскочил из-за спины, отобрал снаряд и без проблем переиграл вратаря "Краснодара".

Однако "быки" смогли сравнять счет на 29-й минуте. Сергей Петров разогнал атаку, отдал пас Кристофферу Ольссону, который сделал проникающую передачу на того же Петрова. 98-й номер "Краснодара" успел добежать и почти на лицевой линии прострелил на открывшегося Даниила Уткина. А 20-летний полузащитник отправил мяч точно в неприкрытый угол. После забитого гола "быки" сильно прибавили и в течение десяти минут не раз были близки к тому, чтобы выйти вперед. В конце концов это вынудило "Зенит" ошибиться – на 39-й минуте Андрей Лунев зацепил в штрафной Маркуса Берга, за что получил пенальти. Однако голкипер же и спас сложившуюся ситуацию: сначала потащил удар Вандерсона с одиннадцатиметрового, а затем отразил добивание.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Но, как известно, не забиваешь ты – забивают тебе. В самой концовке первого тайма заработал пенальти уже "Зенит": мяч угодил в руку Тонни Вильене. Главный арбитр указал на точку, а Артем Дзюба хладнокровно и точно исполнил одиннадцатиметровый удар. В начале второго тайма "Краснодар" снова сравнял: на 50-й минуте после первоклассного дальнего удара дубль оформил Даниил Уткин. Однако почти сразу же петербуржцы опять вышли вперед. На этот раз после подачи Юрия Жиркова с фланга в штрафной "Краснодара" случилась неразбериха, которая закончилась тем, что Сердар Азмун буквально затолкал мяч в ворота. А на 71-й минуте точку в матче и чемпионской гонке поставил гол Алексея Сутормина.

Таким образом, "Зенит" стал шестикратным чемпионом России. Петербургский клуб догнал по этому показателю ЦСКА. Больше титулов только у московского "Спартака" – 10. Однако команда Сергея Семака поставила рекорд – она стала чемпионом за четыре тура до конца сезона, чего ранее еще никому не удавалось. "Зенит" набрал 62 очка после 26 матчей, ближайший преследователь – московский "Локомотив" – отстает на целых 13 очков. Впрочем, пусть чемпион и определен, гонка за еврокубки еще не закончена. На Лигу чемпионов претендуют "Локо" и "Краснодар", а на Лигу Европы – "Ростов" и ЦСКА. Однако все может поменяться и кто-то в по итогам чемпионата окажется не в ЛЧ, а в ЛЕ и наоборот. Осталось понять, кто и где будет.