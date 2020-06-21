Как ЦСКА на своем поле разгромно проиграл "Зениту"

Отечественный топ-футбол вернулся – 20 июня столичный ЦСКА в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле принимал петербургский "Зенит". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 4:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Рестарт Российской премьер-лиги вышел фееричным. В первом матче "Ахмат" в Самаре разнес местные "Крылья Советов" со счетом 4:2, а игра "Ростова" и "Сочи" оказалась настолько огненной, что вышла далеко за пределы спортивных СМИ. И не только благодаря рекордному счету (10:1), но и тому, что окружало этот матч и происходило непосредственно на футбольном поле. "Ростов" из-за карантина основной команды был вынужден выпустить 16-17-летних игроков академии. Для этого перед матчем даже пришлось подписывать с ними профессиональные контракты.

"Сочи" не пошел на перенос матча, хотя в ноябре РПЛ пришлось передвинуть именно их игру с "Оренбургом" из-за болезни футболистов сочинской команды. Эпичным было и то, что 17-летний голкипер Денис Попов сделал рекордные 15 сейвов и отбил пенальти от Антона Заболотного, а "Ростов", несмотря на десять пропущенных, все-таки забил первым. В общем, история вышла вполне киношная: юные ростовчане еще до выхода на поле считались героями (а после – и подавно), а "Сочи" выступил в роли главного антагониста. Но уже через день болельщиков ждал еще один номинально громкий матч, на этот раз вполне классический – между ЦСКА и "Зенитом".

Счет в этой игре был открыт уже на второй минуте. Началось все с того, что защита ЦСКА проспала контратаку "Зенита" и позволила Сердару Азмуну ворваться в штрафную и пробить по воротам. Игорь Акинфеев парировал мяч, но с углового армейцы все-таки пропустили – Вячеслав Караваев забросил снаряд в штрафную, а Бранислав Иванович головой переправил мяч в сетку. ЦСКА не вынес из пропущенного гола никаких уроков и спустя шесть минут пропустил еще один. Оборона хозяев была настолько вялой, что позволила "Зениту" раскатать атаку, на которую гостям понадобилось всего семь передач и восемь касаний. А оказавшийся на острие перед воротами Малком имел целую вечность на то, чтобы отправить мяч в ворота.



Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Постепенно ЦСКА все-таки перехватил инициативу и провел несколько неплохих, но безрезультатных атак. Ближе всего к голу армейцы оказались на 39-й минуте. Иван Обляков издалека зарядил и попал в крестовину, а Федор Чалов запутался в ногах и с метра не смог затолкать снаряд в сетку аж с трех попыток. А перед самым свистком на перерыв "Зенит" сделал счет разгромным. Артем Дзюба спокойно прошел с мячом по левому флангу, забежал в штрафную и отпасовал на Дугласа дос Сантоса. Тот поразить ворота не смог, но на добивании оказался точен Малком.

За второй тайм ЦСКА так и не сделал заявку на камбэк. Более того, на 88-й минуте армейцы и вовсе остались в меньшинстве – за грубый фол в центре поля был удален Вадим Карпов. А на 94-й Игорь Дивеев еще и привез пенальти – одиннадцатиметровый реализовал Себастьян Дриусси. Как итог, ЦСКА вышел с вынужденного перерыва ровно в том же состоянии, в котором на этот перерыв уходил. А именно в глубоком кризисе, выражающемся в отсутствии голов при невероятных моментах (вроде того, что был в сегодняшнем матче у Чалова) и катастрофических ошибках в обороне. Пока что армейцы находятся на пятом месте, но уже совсем скоро ситуация может измениться не в лучшую для ЦСКА сторону. "Зенит" при этом продолжает удерживать лидерство и на всех парах движется к очередному чемпионству. И все меньше кажется вероятным, что кто-то сможет им помешать.