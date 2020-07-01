Двойной камбэк Ганчаренко. Как ЦСКА обыграл "Спартак" в супердерби

30 июня московский ЦСКА в матче 25-го тура Российской премьер-лиги обыграл "Спартак". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу красно-синих. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошло очередное супердерби.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В последние полторы недели над ЦСКА витали особо плотные серые тучи – из клуба хотел уйти главный тренер Виктор Ганчаренко. Понять его легко – команда с минимальным бюджетом уже несколько лет пытается решать самые амбициозные задачи. Однако в последнее время делать это становится все сложнее и сложнее. И вина за подобный кризис лежит точно не на плечах Ганчаренко. Но психологически принять происходящее главному тренеру все равно непросто. Тем более когда ты проигрываешь "Зениту" 0:4. Именно эта игра и стала последней каплей, после которой Виктор Михайлович решил подать в отставку.

Правда, что редко бывает в подобных случаях, руководство попыталось уговорить специалиста остаться. В итоге сложилась патовая ситуация, в результате чего Ганчаренко уехал в Белоруссию. И команду к игре с "Динамо" готовил старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников. Многие уже начали видеть в легендарном вратаре будущего наставника армейцев. Но тут, спустя неделю, вернулся Ганчаренко. И, как ни в чем ни бывало, продолжил готовить красно-синих к следующему дерби – на этот раз со "Спартаком". Что это было, никто так и не понял. Но ЦСКА, судя по всему, эмоциональная встряска пошла только на пользу, так как и физически, и психологически армейцы оказались готовы к дерби лучше своего соперника.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Да, спартаковцы начали встречу гораздо активнее. Уже на третьей минуте неплохой удар по воротам нанес Зелихман Бакаев. А спустя десять минут едва не закончился голом опасный прострел Эсекьеля Понсе. Но затем ЦСКА перехватил инициативу. На 26-й минуте уже армейцы могли забивать – мощно издалека выстрелил Иван Обляков, но Александр Максименко парировал этот удар. Правда, через две минуты голкипер "Спартака" превратился из героя в антигероя: красно-синие раскатали отличную комбинацию, Никола Влашич получил пространство перед штрафной и пробил – Максименко неудачно сложился и пустил мяч в ближний угол. ЦСКА до перерыва мог забивать и второй – на 35-й Влашич устроил отличный проход, но Федор Чалов не переиграл вратаря "Спартака".

В первые минуты второго тайма красно-белые вновь осадили ворота хозяев. На 54-й минуте отличный удар нанес Роман Зобнин – выручил Игорь Акинфеев. А после армейцы снова вернули контроль над игрой себе. На 59-й минуте ЦСКА организовал великолепный момент буквально из ничего. Хердур Магнуссон выбросил мяч из аута в штрафную на Чалова, тот в касание перевел снаряд на Константина Кучаева, а 20-й номер с ходу нанес удар, который оказался мощным и неожиданным, но неточным. На 77-й минуте "Спартак" и вовсе остался в меньшинстве – красную карточку за отмашку получил Роман Зобнин. Причем сначала арбитр показал ему лишь желтую, но после видеоповтора без тени сомнения удалил полузащитника с поля.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Тем не менее спартаковцам почти удалось сравнять счет. На 90-й минуте после затяжной атаки Наиль Умяров нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но Игорь Акинфеев дотянулся до мяча и переправил его в штангу. А в конце все-таки дожали хозяева. В последнюю добавленную минуту в контратаку убежал Арнор Сигурдссон, отпасовал на Влашича, хорват вышел один на один и без проблем переиграл Максименко. Таким образом, армейцы взяли реванш за поражение от "Спартака" в первом круге. Тогда красно-белые победили со счетом 2:1 благодаря дублю Самуэля Жиго. Повлияло ли на настрой ЦСКА возвращение на тренерский мостик Виктора Ганчаренко или нет, но камбэк белорусского специалиста вышел вдвойне удачным – не только победа, но и в дерби. Возможно, именно это станет первым шагом к выходу из затянувшегося кризиса красно-синих.