Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть "Спартак"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦСКА обыграл "Спартак" в столичном дерби в рамках 25 тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил хорватский полузащитник Никола Влашич.

Он отличился на 27 и 96 минутах. На 77 минуте "Спартак" остался в меньшинстве.

Красную карточку за удар локтем получил полузащитник Роман Зобнин, передает "Мир24".

ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков, "Спартак" идет шестым (32).

Ранее "Ростов" всем составом ушел на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.