Играть нельзя заканчивать. Сезон РПЛ на грани срыва из-за карантина в трех клубах

25 июня в еще одном клубе Российской премьер-лиги (уже третьем по счету) объявили об эпидемии коронавируса. На этот раз жертвой стал "Оренбург". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, имеет ли смысл продолжать чемпионат и как спасти сезон, оказавшийся на грани окончательного закрытия.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

У РПЛ большие проблемы. Всего неделю назад состоялся долгожданный рестарт чемпионата, а на карантине оказались уже три команды. Первым пострадал "Ростов". Клуб с берегов Дона сообщил о заражении шестерых игроков за два дня до первого после возобновления матча против "Сочи". И все можно было уладить, но соперник ростовчан пошел на принцип и отказал в переносе игры. В результате то, что произошло дальше, выбралось за пределы спортивных изданий и обсуждалось на федеральном уровне еще несколько дней.



Из-за карантина основной команды "Ростову" пришлось выпустить на поле 16–17-летних игроков академии. Молодежь ожидаемо уступила с гигантским счетом 1:10, но игроков ростовского клуба на следующий день превозносили все.



Поводов для этого, конечно, было много. Первый – 17-летний голкипер Денис Попов сделал рекордные 15 сейвов и отбил пенальти от Антона Заболотного. Второй – "Ростов", несмотря на десять пропущенных, все-таки забил, причем на первой же минуте. Третий – команда для своих лет держалась достойно и билась на равных. Ну и четвертый – "Сочи" поступил настолько по-свински, что за юнцов из ростовской академии хотелось болеть всей душой.

В общем история вполне могла бы потянуть на добротную спортивную драму.



Однако через сутки стало понятно, что подобный сюжет рискует повториться в том же туре – теперь с "Динамо". В столичном клубе коронавирус обнаружили у трех футболистов: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.



Само собой бело-голубые также в полном составе сели на карантин. К счастью для москвичей, ближайший соперник – "Краснодар" – оказался благоразумнее и согласился на перенос матча на 19 июля. Но что делать с оставшимися играми, которые придутся на двухнедельный период самоизоляции, до сих пор решительно непонятно. 25 июня дела в РПЛ стали совсем плохи – о шестерых заболевших игроках и карантине заявили в "Оренбурге".



Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Такими темпами чемпионат придется сворачивать через один-два тура. В противном случае РПЛ стремительно превратится в фарс уровня игры "Ростова" и "Сочи", а спортивный принцип испарится полностью. Уже сейчас ситуация близка к критической – в предстоящий уик-энд под вопросом три матча из восьми, то есть почти половина тура. А значит, нужно срочно что-то делать.

Лига пока что отмалчивается или отбивается сухими комментариями, не предпринимая никаких (во всяком случае видимых) попыток разрулить ситуацию. Поэтому клубы решили искать выход самостоятельно. Например, игроки и тренерский штаб "Локомотива" превентивно изолировались на клубной базе в Баковке.

В глобальном же плане команды РПЛ написали коллективное письмо в Роспотребнадзор с просьбой смягчить условия карантина в случае выявления в команде коронавирусной инфекции.



Согласно текущему регламенту, клуб должен полностью уйти на самоизоляцию, если в команде выявлен хотя бы один случай заражения.



В нынешней ситуации подобный сценарий и правда выглядит слишком жестким. Тем более что в немецком или английском чемпионате правила гораздо проще – на карантин уходят только те, кто продолжительное время контактировал с зараженным. На этот счет существует подробный регламент, который позволяет установить группу риска и не изолировать всех без разбора. Именно этого и хотят добиться российские клубы.

Сможет ли РПЛ с помощью Роспотребнадзора изменить и конкретизировать правила проведения матчей и тренировок в столь сжатые сроки? Вопрос скорее риторический. У лиги просто не остается другого выбора.



С одной стороны, текущий регламент слишком жесток в том, что касается отправки футболистов на карантин. С другой, в первый после рестарта тур почти никто среди игроков и тренеров не соблюдал мер предосторожности в день матча.



И это тоже необходимо каким-то образом исправлять – наказывать клубы, проводить с ними разъяснительную работу, детализировать размытые формулировки. Иначе чемпионат закончится, так толком и не начавшись.